Negócios TV Pensões em atraso vão deixar de agravar o IRS A carregar o vídeo ... Negócios TV Pensões em atraso vão deixar de agravar o IRS 0 0 Ler mais tarde 21:00

As pensões em atraso que são pagas de uma só vez vão deixar de agravar o IRS. Além disso, as pessoas que foram afetadas poderão corrigir as declarações dos últimos cinco anos, recuperando o dinheiro que perderam, explica Cláudia Joaquim, secretária de Estado da Segurança Social, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.