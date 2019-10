Negócios TV PSD duvida da estabilidade e admite que possa haver “pântanos” provocados por Costa A carregar o vídeo ... Negócios TV PSD duvida da estabilidade e admite que possa haver “pântanos” provocados por Costa 1 0 Ler mais tarde 17:54

O vice-presidente da Assembleia da República do PSD, Fernando Negrão, manifestou hoje dúvidas sobre a estabilidade do atual Governo, apontando que o primeiro-ministro “não hesitará em provocar uma crise política” se tal lhe for vantajoso.