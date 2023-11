Secretário-geral da Apritel: “É importante concluir o processo da presidente da Anacom”

Com a entrada em funções da próxima presidente do regulador das comunicações em risco devido à dissolução do parlamento, o secretário-geral da Apritel, Pedro Mota Soares, diz em entrevista ao Negócios e Antena 1 que o processo tem de ser concluído.