Serviços mínimos para greve da Ryanair em linha com paralisações anteriores

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, defendeu hoje que os serviços mínimos decretados pelo Governo para a greve da Ryanair "estão em linha" com o histórico de paralisações similares no ramo da aviação civil.