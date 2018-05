Negócios TV Sindicato põe cartazes em Lisboa a pedir ao ministro da Saúde para que "não seja Centeno" A carregar o vídeo ... Negócios TV Sindicato põe cartazes em Lisboa a pedir ao ministro da Saúde para que "não seja Centeno" 26 0 Ler mais tarde 19:45

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) colocou numa avenida de Lisboa dois cartazes com uma fotografia do ministro da Saúde onde pede a Adalberto Campos Fernandes para não ser ministro das Finanças. “Não seja Centeno” é a mensagem central dos dois cartazes colocados na Avenida da República, numa forma de manifestação pública que o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos reconhece ser inédita para o sindicato.