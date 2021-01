Tomada de posse de Biden terá povo americano representado por 200.000 bandeiras

A mostra de arte pública "Field of Flags", ou "Campo de Bandeiras", composta por cerca de 200.000 bandeiras norte-americanas, estende-se ao longo do Passeio Nacional e até ao Monumento a Washington em representação do povo americano, que não vai poder assistir à tomada de posse do presidente-eleito Joe Biden, na próxima quarta-feira, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19.