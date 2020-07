Veja o videoclipe “Rota da Sede” de Rui Reininho dedicado à indústria

“Rota da Sede” é o nome da música que o vocalista dos GNR cantou, ao princípio da tarde desta quarta-feira, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, no final de uma conferência sobre a importância da indústria para a reinvenção da economia.