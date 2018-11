Candidaturas estão a aumentar

A Escola do Porto da Faculdade de Direito – Universidade Católica Portuguesa tem registado uma enorme procura, não apenas no que diz respeito às licenciaturas, mas também com destaque para os mestrados. Manuel Fontaine Campos, director da Escola do Porto da Faculdade de Direito, explica que são sempre as licenciaturas que têm mais candidatos, em número absoluto, uma vez que são também os cursos com o maior número de vagas. "Mas os mestrados têm vindo a aproximar-se cada vez mais, o que reflectirá a consciencialização dos estudantes de que já não chega uma formação do 1.º ciclo para garantir o sucesso no mercado de trabalho."

O professor refere que a procura de licenciaturas, mestrados, pós-graduações e doutoramentos da instituição correu "muito bem", corroborando a sua afirmação com a taxa de aumento total das candidaturas, que foi de "dois dígitos". E reforça a importância dos mestrados com números: "As candidaturas aumentaram cerca de 30% face ao ano anterior."

Actualmente, o curso de Direito abre portas a várias profissões no mercado de trabalho. Os alunos estão conscientes dessa realidade, informa Manuel Fontaine Campos. "Sim, têm ideia de que o jurista tem muitas saídas profissionais: além da advocacia, que é sem dúvida a mais representativa, ainda as magistraturas judiciais e do Ministério Público, o notariado, a consultoria, os departamentos jurídicos das empresas, a diplomacia, a Polícia Judiciária, a administração pública em geral, as organizações internacionais…"

Por isso, o professor aconselharia, "sem dúvida", os jovens portugueses que entram na faculdade a seguir o curso de Direito. "Porque, desde logo, se trata de um curso com muitas saídas profissionais e com elevada empregabilidade. Mas, sobretudo, porque é um curso clássico, que lhes ensina uma forma específica de raciocinar, lhes oferece uma visão completa da sociedade e os prepara para serem cidadãos activos, que fazem a diferença."

Departamento prepara entrada no trabalho

Por forma a auxiliar nas tomadas de decisão em relação ao futuro, a Escola do Porto da Faculdade de Direito – Universidade Católica Portuguesa tem, além do aconselhamento de cada docente, "um departamento específico encarregado de preparar para a entrada no mercado de trabalho todos os estudantes que o pretendam". O que também distingue a escola é "a qualidade do ensino ministrado, a procura constante da inovação e da diferenciação na oferta formativa e uma atenção crescente às exigências de internacionalização".

Indagado sobre de que forma é promovida a internacionalização, responde que, por um lado, promovendo activamente a participação dos estudantes da faculdade em "programas de mobilidade internacional, com universidades estrangeiras parceiras". Por outro lado: "Permitindo-lhes frequentar o equivalente a um dos quatro anos da nossa licenciatura totalmente em língua inglesa." "Finalmente, fortalecendo os laços com universidades estrangeiras, de modo a possibilitar a oferta de duplos graus."