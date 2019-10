Análise SWOT ao mercado português

Para conhecer melhor a realidade da gestão de frotas, pedimos aos diversos experts que estão neste especial que fizessem uma análise SWOT a este setor em Portugal. Helder Pedro, secretário-geral da ACAP – Associação Automóvel de Portugal, aponta como pontos fortes das gestoras de frotas "a capacidade para adquirir grandes volumes de veículos, com o consequente poder de mercado daí decorrente: capacidade de negociação com fornecedores de veículos, de pneus e de serviços pós-venda".

Quanto aos pontos fracos, encontram-se a "gestão dos valores residuais face à imprevisibilidade do mercado em períodos de forte turbulência e ao aparecimento de novos tipos de veículos (elétricos), cujo valor residual ainda é muito incerto devido à rápida evolução tecnológica dos produtos".

Em termos de oportunidade, encontram-se "a entrada em canais como o retalho bancário, a prestação de novos serviços aos consumidores e a redução de custos operacionais decorrentes do aumento de volume de carros elétricos nas frotas".

No capítulo das ameaças, destaque para as "novas formas de mobilidade – Uber, mobilidade suave, entre outras –, novos canais de distribuição com suporte na internet e o surgimento de novos ‘players’".

Os representantes das marcas também fizeram uma análise SWOT à gestão de frotas no país. Em baixo ficam as mesmas…







Análise SWOT de Nuno Serra, diretor de Marketing da Volkswagen

Opportunities

. Potencial de aumento da penetração do renting. No mercado português é ainda baixa, comparando com mercados mais maduros;

. Mobilidade elétrica – e o facto de a Volkswagen ter cada vez mais viaturas para a crescente procura;

. Transição do Ownership para o Total Cost of Mobility, o que gera a inclusão de mais serviços;



Strengths

. Vários "players", o que significa mais opções para o cliente;

. "Players" com soluções muito abrangentes;



Threats

. Mobilidade elétrica, no caso de o ecossistema não estar preparado;

. Ligação entre os diferentes providers de mobilidade.







Análise SWOT de Pedro Machado, fleet manager da Audi

Pontos fortes

. A importância que o carro tem na sociedade portuguesa;

. Força das marcas do mercado;



Pontos fracos

. Incapacidade do setor de se impor perante alguma legislação que prejudica claramente as marcas;



Ameaças

. Novas tendências do mercado, como o carsharing ou outros meios alternativos de mobilidade;

. Imposições fiscais;



Oportunidades

. Alterar o paradigma dos carros de frotas através de modelos híbridos e elétricos;

. Possibilidade de desenvolver soluções de carsharing para algumas empresas e transformar uma ameaça numa oportunidade.