Gestoras de frotas apostam nos híbridos e elétricos

ALD Automotive faz parceria com o Banco Europeu de Investimento e obtém financiamento de 250 milhões de euros para dinamizar o crescimento da sua frota de carros amigos do ambiente.

As gestoras de frotas em Portugal e no resto da Europa estão bastante atentas ao mercado dos híbridos e dos elétricos. No nosso país, concretamente, a venda destes veículos revela-se cada vez mais dinâmica face às preocupações com o ambiente, mas também pelas vantagens económicas, seja na poupança nos quilómetros percorridos, nos benefícios fiscais e não só. Nesse sentido, a ALD Automotive emitiu recentemente um comunicado no qual revelava que o Banco Europeu de Investimento (BEI) lhe concedeu financiamento de 250 milhões de euros para dinamizar o crescimento da sua frota de veículos elétricos e híbridos.

O BEI concedeu à ALD Automotive um crédito de 250 milhões de euros (em condições financeiras favoráveis) para permitir que a principal empresa de Aluguer Operacional e Gestão de Frotas da Europa desenvolva a sua gama de veículos híbridos e elétricos em toda a União Europeia, particularmente em França, Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica e Holanda. Um financiamento que possibilitará a compra de 15.000 veículos no total, podia ler-se no comunicado de imprensa.

Esta operação faz parte do programa Cleaner Transport Facility, iniciativa conjunta lançada pela Comissão Europeia e pelo BEI, em 2016. Os objetivos da UE para combater as mudanças climáticas – que envolve uma maior redução nas emissões de CO2 – requerem efetivamente uma mudança gradual para carros elétricos ou híbridos até 2050, acrescentava o documento.

Violeta Bulc, comissária europeia para Mobilidade e Transporte, explica que este empréstimo acelera a transição para "o transporte de baixas emissões em toda a Europa e implementa ativamente o programa da UE para promover emprego e crescimento".

Por sua vez Gilles Momper, diretor financeiro da ALD, refere que "esta parceria fortalecerá a estratégia da empresa de mobilidade sustentável e vai incentivar a adoção gradual de veículos de baixas emissões". "A nossa frota de veículos ecológicos tem vindo a crescer rapidamente – atingindo mais de 118.000 no final de junho de 2019 – e pretendemos ter uma frota de mais de 200.000 veículos alternativos sob gestão até ao final de 2020."