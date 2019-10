Rede de concessionários da Volkswagen está preparada

Marca tem oferta para o setor de frotas de empresas, possuindo todas as ferramentas. Há diversas soluções financeiras, capacidade de negociação consoante o tamanho da frota e formação adequada para responder a todas as questões.

Gigante alemão do setor automóvel, a Volkswagen possui oferta específica para o setor de frotas através de diferentes canais e com diferentes abordagens. No caso dos ENI e das PME, a rede de concessionários é quem está "mais bem preparada" e tem ao seu dispor todas as ferramentas. Existe uma "gama alargada de soluções financeiras, em que se destacam o renting e open options, capacidade de negociação em função do tamanho da frota e formação adequada para responder a questões específicas", começa por explicar Nuno Serra, diretor de Marketing da Volkswagen.

No caso das grandes frotas, a marca tem "equipas exclusivas para este segmento de clientes" que integram elementos com "diferentes competências", cujo objetivo é responder às mais variadas questões, que podem ser acerca de que viaturas se adequam às suas necessidades, mas igualmente sobre qual a solução ideal no que diz respeito ao renting. "Aqui em parceria com a nossa cativa."

Em concreto estamos a falar da Volkswagen Financial Services, que possui um conjunto de soluções que "mais nenhum parceiro no mercado tem", sendo que qualquer que seja o cliente a marca tem "diferentes opções para oferecer, seja financiamento, renting, seguros ou serviços de mobilidade", assegura o responsável da marca.

Precisamente no que toca aos serviços oferecidos pela Volkswagen Financial Services, estes incluem "renting, ALD, leasing, open options, crédito tradicional, diferentes seguros e packs de manutenção, viatura de substituição, pneus, gestão de combustível e portagens, fleet reporting e garantia de recondicionamento". "Usando soluções próprias ou através de parceiros de referência na sua área de atuação."



Várias soluções de financiamento

À questão o que distingue a oferta da Volkswagen Financial Services da restante concorrência nesta área de negócio, quem responde é Alexandre Vasco. O diretor de Marketing da Volkswagen Financial Services refere que o facto de ter "mais do que uma solução de financiamento lhes permite oferecer a diferentes clientes diferentes opções". Por outro lado, a Volkswagen Financial Services reencaminha todos os serviços de após venda para a rede de concessionários, pois acreditam ser "o único local onde existem as condições técnicas e profissionais para executar o trabalho de forma correta, reduzindo assim tempos de paragem da frota e assegurando a segurança dos ocupantes".

Alexandre Vasco acrescenta que a ligação umbilical entre a Volkswagen e a Volkswagen Financial Services permite "a construção de ofertas únicas, maximizando a satisfação e a rentabilidade dos clientes". Mas não só. Esta ligação também potencia a retenção dos clientes para a marca, pois a Volkswagen Financial Services "não oferece aos nossos clientes viaturas de outras marcas".

Sobre os novos desafios da Volkswagen Financial Services, Alexandre Vasco diz que passam pela adaptação às "novas tendências de mobilidade, a mobilidade elétrica e a digitalização", aliás à semelhança de todas as outras empresas que operam neste setor.





Passat entra na parte mais alta da oferta da marca

Indagámos quais são os modelos da Volkswagen mais procurados pelas empresas e organizações para os seus executivos. Nuno Serra, diretor de Marketing da marca, responde que as empresas procuram "a melhor solução de mobilidade mediante a adequação ao seu negócio e o melhor TCO – Custo total de utilização". Dentro destes parâmetros, "a Volkswagen possui uma vasta gama de veículos que cobre todas as necessidades e garante a escolha mais racional por parte dos clientes empresariais".

Sobre os modelos premium atualmente a ser mais procurados, Nuno Serra recorda que o lançamento do novo Passat veio permitir que a marca associasse este modelo – um dos pilares de venda da Volkswagen – ao Arteon, Tiguan e Touareg, que se situam na parte mais alta da oferta da marca. Estes modelos têm sido um importante contributo ao desempenho da marca neste canal de negócio.

No que diz respeito à procura de empresas e organizações dos veículos elétricos e híbridos da Volkswagen para os seus executivos, o responsável confirma que essa é uma tendência de mercado e a Volkswagen não é exceção. "As nossas versões híbridas GTE no Golf e Passat são bastante representativas na escolha das empresas, bem como o e-Golf quando falamos de viaturas elétricas. Neste campo, 2020 será muito importante para a marca com a chegada do novo e-up! e ID.3."