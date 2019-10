Caminha-se para uma economia verde descarbonizada

A operar em Portugal desde 1999, a Arval Portugal, empresa de referência de renting e gestão de frotas, tem crescido nestas duas últimas décadas que tem estado presente no país, não apenas em números, mas principalmente em conhecimento, seja ao nível das especificidades do mercado nacional ou das tendências mundiais.

João Soromenho, diretor comercial da Arval Portugal, faz, por isso, um balanço "extremamente positivo" da operação nacional e explica que este ano a empresa continua a "crescer acima do mercado a um ritmo superior aos 15%". A expectativa, prossegue, é a de que se verifique uma trajetória semelhante em 2020, tendo em vista uma consolidação da organização no mercado. "Vai igualmente continuar a sua transformação para se adaptar aos novos desafios do mercado, nomeadamente, à necessidade de acompanhar e apoiar os seus clientes numa transição gradual para o uso de energias alternativas."

Todo o tipo de organizações

A Arval é especialista em financiamento e gestão de frotas automóveis, oferecendo aos seus clientes, desde multinacionais a PME e microempresas locais, "soluções adaptadas às necessidades específicas de cada um, otimizando a sua mobilidade e assumindo o risco associado à gestão de frotas". "O aconselhamento especializado e a qualidade de serviço são características fundamentais do compromisso da Arval", assegura.

No ano passado, a Arval Portugal tornou-se parceira do BPI para disponibilizar pela primeira vez um produto de aluguer operacional junto dos balcões e clientes do banco. A Arval conseguiu assim "começar a oferecer o renting para particulares e pequenas empresas, iniciando a exploração de um novo segmento do mercado". Para consolidar uma oferta diferenciada no mercado nacional, "foi iniciada a nova área de consultoria que atua de forma independente". "O objetivo é fornecer aos nossos clientes o acesso a estudos personalizados da sua frota bem como estudos globais, como é o caso do Barómetro Arval Mobility Observatory."

A telemática

No campo das soluções, a Arval aposta na tecnologia, oferecendo aos clientes mais e melhores serviços e facilitando as tarefas de gestão de frota.

"Neste ponto, queremos destacar a telemática, uma das tecnologias que estão a ser bastante desenvolvidas e que, apesar de não ser um elemento de decisão na compra, é uma decisão de gestão que permite ajudar a empresa a otimizar o uso das viaturas." E continua: "Para acompanhar esta tendência, a Arval Portugal disponibiliza o Arval Active Link, uma solução de telemática em diferentes módulos, que se podem acionar de acordo com o perfil e as necessidades de cada cliente."

Uma maior consciencialização

Este ponto da telemática leva-nos aos restantes desafios para o futuro das frotas de automóveis, que passam pela mobilidade sustentável, transição energética, conectividade e não só. Sem surpresas, os híbridos e os elétricos destacam-se quando se fala do dia de amanhã. Estão as frotas a acompanhar esta realidade? João Soromenho responde que as frotas caminham definitivamente para uma economia verde descarbonizada, sendo uma mudança "inevitável" porque empresas e pessoas estão "mais sensíveis" à responsabilidade social e ambiental. Reflexo aliás dessa mudança é o facto de elétricos e híbridos estarem ao dispor da maioria dos consumidores.

"Portanto, acreditamos que esta consciencialização vai levar a uma maior entrada de veículos híbridos e elétricos nas frotas, assim como ao incremento das viaturas a gasolina. Contudo, e apesar de um potencial decréscimo, o diesel não vai deixar de existir", assegura. A Arval Portugal, prossegue o responsável, tem um papel ativo de ajudar e aconselhar os clientes no tipo de viaturas a utilizar. "Pois, nesta fase é importante considerar todos os fatores, como, por exemplo, avaliar qual será a utilização dos veículos e quais os critérios mais importantes para o cliente e/ou gestores de frotas. Isto para que possam tomar decisões tendo por base a melhor informação e qual a que melhor se adequa a cada situação".