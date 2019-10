Barómetro 2019 do Arval Mobility Observatory mostra que os empresários nacionais acreditam que as frotas automóveis das suas empresas vão crescer nos próximos anos.

O Barómetro 2019 do Arval Mobility Observatory revela que os empresários portugueses estão otimistas quanto ao crescimento das suas frotas automóveis, acompanhando a tendência entre as empresas europeias. Quanto ao uso de viaturas com energias alternativas é uma realidade em Portugal, com os indicadores a mostrar que as empresas nacionais têm níveis de maturidade semelhantes aos das suas congéneres europeias. Estas são algumas das conclusões deste estudo, que visa fornecer pesquisas independentes do setor sobre a mobilidade nas empresas, e que foi realizado em março a mais de 4.000 empresas, das quais 300 em Portugal.

No que diz respeito ao renting, tem vindo a ganhar terreno entre as escolhas dos gestores. "São já 20% as empresas portuguesas que utilizam o renting como método de financiamento para os seus automóveis. Um valor muito superior ao verificado em 2014, ano em somente 4% assumiam utilizar este instrumento em detrimento dos modelos mais tradicionais. Isto significa que o renting é o método de financiamento automóvel que mais cresceu em Portugal nos últimos seis anos", explica João Soromenho, diretor comercial da Arval Portugal, acrescentando: "Com estas conclusões do Barómetro 2019 do Arval Mobility Observatory, só podemos estar otimistas em relação ao próximo ano."

Empresas de renting a crescer

Por outro lado – prossegue João Soromenho –, e apesar de a venda de viaturas novas ter revelado um decréscimo durante este ano, de acordo com números divulgados pela ALF – Associação Portuguesa de Empresas de Leasing, a frota ativa gerida pelas empresas de renting alcançou as 115.478 viaturas, com um valor de 1,8 mil milhões de euros, equivalendo a um crescimento de 5,7 por cento e 9,5 por cento, respetivamente. "Assim, no nosso entender, o setor da gestão de frotas em Portugal caracteriza-se por ser um mercado ativo e com perspetivas de crescimento".