Idade das frotas tem diminuído

LeasePlan Car Policy Benchmark 2019 faz balanço do setor das frotas no país.

A LeasePlan apresentou recentemente os resultados do Car Policy Benchmark 2019, que informa as empresas sobre as melhores práticas do setor e desafia os gestores a inovar na otimização da performance dos seus recursos, da sua organização e na satisfação dos seus colaboradores. Este estudo permitiu tirar várias conclusões, entre elas que a idade das frotas tem vindo a diminuir, que as políticas de frota estão mais completas, e muitas mais.

Participaram nesta 2ª edição do Car Policy Benchmark 331 gestores, os quais responderam a um questionário online, permitindo recolher informação relevante sobre as frotas de dez setores de atividade. A frota total das empresas que participaram neste inquérito corresponde a mais de 33 mil veículos.





Eis as dez principais conclusões do LeasePlan Car Policy Benchmark 2019 – informação retirada do site da LeasePlan:

1. A idade das frotas tem vindo a diminuir;

2. As políticas de frota estão mais completas;

3. Há uma maior concentração das decisões em centrais de compras, à medida que as frotas da amostra aumentam de dimensão. E há um aumento da importância dos recursos humanos nas decisões estratégicas das políticas de frota, atendendo à reconquista de importância do veículo enquanto instrumento de atração e retenção de talentos. As direções de compras asseguram a manutenção do foco na contenção de custos e na utilização eficiente dos recursos;

4. Há maior eficiência nos recursos alocados à gestão da frota;

5. Aumentou a quantidade de serviços contratados na modalidade de renting;6. Deu-se uma inversão no modelo de seleção de veículos para plafonds, em detrimento de listagens predefinidas;7. O valor de renda continua a ser o tipo de plafond mais utilizado;8. O acesso a combustível e portagens pelos colaboradores tem vindo a crescer e são já disponibilizados na grande maioria dos casos. Apesar de se assistir a uma redução dos casos de plafonds sem qualquer limite, a inexistência de limite continua a ter um peso significativo, havendo por isso oportunidades de melhoria, sobretudo nas portagens;9. O veículo de serviço continua a ser um elemento central na promoção da satisfação dos colaboradores;10. A transição para veículos elétricos revela grandes desafios de implementação devido a uma oferta limitada de modelos e níveis de autonomia que comprometem os perfis de utilização.