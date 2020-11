A Axpo é um poderoso aliado de negócio das PME

A Axpo produz e comercializa energia, promovendo a utilização de energia 100% renovável e oferecendo soluções integradas de eficiência energética para empresas. Atualmente tem uma quota de mercado que já supera a homóloga espanhola e uma taxa de fidelização de 95%. Em 2018, adquiriu a Goldenergy (3.º maior comercializador de energia). Com 88,6 MW de potência instalada, posiciona-se como o 2.º agente vendedor independente de energia em Portugal.

O que diferencia a empresa é a sua especialização em soluções energéticas, convertendo-a num poderoso aliado de negócio das Pequenas e Médias Empresas (PME). "O conhecimento do mercado e a experiência acumulada fazem com que a Axpo não venda apenas energia, mas uma estratégia de compra de energia. Verifica-se uma redução do consumo energético, das emissões de CO2 e um impacto financeiro ao nível da poupança e do payback", afirma Gabriel Caturla, responsável de Eficiência Energética da Axpo Portugal e Espanha.

Indagado sobre de que forma a Axpo pode ajudar a poupar na fatura da energia, seja na casa de trabalhadores independentes, empresas, indústria ou outros edifícios que usam sistemas de climatização, Gabriel Caturla começa por recordar que estes sistemas "são vitais para o conforto das pessoas, representando um custo empresarial". E prossegue: "Uma climatização pouco eficiente leva ao desperdício de energia e perda de competitividade. A Axpo tem soluções que permitem otimizar até 50% da energia desperdiçada ao identificarem os desvios de consumo. Tal é possível investindo em sistemas mais eficientes, integrando sistemas de gestão de energia, no aproveitar de fontes de energia renovável, e uma manutenção cuidada dos equipamentos."

Soluções e serviços

Em concreto, para ajudar os clientes a obter um consumo mais eficiente e inteligente no seu negócio, a Axpo oferece soluções de eficiência energética, instalação de unidades de autoconsumo fotovoltaico, substituição de luminárias tradicionais por tecnologia LED, compensação de energia reativa, identificação no local dos focos de desperdício de energia, e não só.

A Axpo tem igualmente serviços de assessoria e financiamento, podendo auxiliar uma empresa que tem uma climatização pouco eficiente a fazer um grande investimento. "A climatização eficiente resulta da sinergia de medidas passivas complementada por sistemas ativos. É na implementação destes últimos que surge a principal barreira, uma vez que existe uma tendência para a poupança ser diretamente proporcional ao investimento. Através de consultorias, a Axpo potencia um plano global de poupança de energia, ao financiar a 100% e ao fornecer-lhes um projeto chave na mão (instalação, garantias e manutenção)", informa o responsável de Eficiência Energética da Axpo Portugal e Espanha.