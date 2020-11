Sucesso de um negócio também reside na climatização

Em casa, na empresa ou num estabelecimento comercial é muito importante estar num ambiente saudável e seguro. Sempre assim foi e atualmente ainda o é mais, pois vivem-se tempos de pandemia, que obrigam a passar mais tempo dentro de casa, por exemplo, em teletrabalho. Para se estar bem num local fechado, com a garantia de conforto térmico e uma boa qualidade do ar, é necessário possuir um bom sistema de climatização. Odete de Almeida, presidente da EFRIARC – Associação Portuguesa dos Engenheiros de Frio industrial e Ar Condicionado, explica o porquê.





"As temperaturas extremas alteram o bem-estar das pessoas. A debilitação do estado geral de saúde e a queda da capacidade de produção são alguns sintomas comuns quando o calor e o frio são intensos." É que o corpo tem um centro regulador responsável por manter a temperatura adequada do organismo. Todavia, quando exposto a temperaturas demasiado quentes e frias, perde a capacidade de adaptação, prejudicando o desempenho de atividades. "Os sistemas de climatização revertem esta situação, proporcionando temperaturas ambientes e qualidade do ar ambiente no interior dos edifícios, com as quais os indivíduos se sentem muito confortáveis."





A fraca qualidade de paredes, coberturas, envidraçados e as infiltrações e as aberturas que possibilitam a entrada ou a saída de calor aumentam ou diminuem a temperatura ambiente dos espaços habitados. "As temperaturas intensas que provocam continuamente a sensação de calor ou frio dentro das mesmas são suprimidas com o ar condicionado. O uso deste equipamento em boas condições possibilita às pessoas descansar ou trabalhar com temperaturas de conforto (entre 20 °C no inverno e 25 °C no verão), ajudando a evitar, também, irritação, cansaço durante o dia, dores de cabeça, arrepios... e o desenvolvimento do vírus da gripe no caso do inverno."





Nos edifícios de escritórios e estabelecimentos comerciais, os sistemas de climatização são mais complexos e de maior dimensão do que nas habitações, pois, além de regular a temperatura, regulam a humidade e asseguram a ventilação ambiente. "O número de ocupantes e o longo período que estes passam no local de trabalho determina que a ventilação dos espaços interiores seja crucial (obrigatória pelo Decreto-lei 118/2013)", explica Odete de Almeida, e continua: "A ventilação é a introdução intencional de ar novo que dilui os poluentes e os remove, garantindo a qualidade do ar interior nos espaços. Substanciando, as inadequadas temperaturas e a fraca qualidade do ar no local de trabalho são fatores que aumentam o absentismo laboral e reduzem a produtividade dos trabalhadores."





Os sistemas de climatização contribuem, assim, para anular estes fatores, assegurando sempre "as condições de conforto termo-higrométricas e a renovação do ar ambiente dos espaços interiores."





Manutenção nos grandes edifícios e nas casas





Existem diversos sistemas de climatização que podem ser utilizados em habitações, edifícios ou empresas. Nestes, é necessário considerar: a potência térmica dimensionada às necessidades de arrefecimento e aquecimento dos espaços; a eficiência energética elevada para que o consumo de energia elétrica seja baixo (etiqueta energética alta); a existência de vários níveis de filtragem, sendo o último nível de classe exigente para garantir uma boa qualidade do ar ambiente; o modo de regulação dos caudais de insuflação ou ar novo; os níveis de potência acústica baixos e certificação de conformidade reconhecida.





Feito o esclarecimento, Odete de Almeida explica que a complexidade dos sistemas de climatização é proporcional à área a climatizar e às diferentes funcionalidades dos espaços num edifício, como são os sistemas dos hospitais, aeroportos, centros comerciais. "A manutenção compreende um conjunto de ações técnicas que permitem que estes sistemas funcionem corretamente, e não representem um risco para a saúde dos ocupantes. Nos grandes edifícios, a manutenção dos sistemas de climatização, obrigatoriamente, terá de ser feita por um técnico de instalação e manutenção (TIM) qualificado e que atua no âmbito do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE)", informa.





Já nas habitações, onde geralmente se instalam ares condicionados simples, uma manutenção adequada aumenta a vida útil do aparelho, sem aumento do consumo elétrico. "Deste modo, uma limpeza periódica dos filtros de ar é necessária para que não exista acumulação de microrganismos, nem de poeiras que sujem os filtros e diminuam o caudal de ar a insuflar no espaço, retirando assim potência térmica aos aparelhos." A responsável da EFRIARC acrescenta que "a limpeza do sifão e tubo de drenagem para que a água resultante do arrefecimento do ar seja conduzida facilmente para o exterior e não se acumule no tabuleiro de condensados e transborde do aparelho" também é necessária. Por fim, "verificação da carga de fluido frigorígeno e do consumo elétrico do compressor e ventiladores por um técnico credenciado em aparelhos de climatização".