O inverno está a chegar

Ares condicionados, aquecimento central, aquecedores, salamandras. Estas são apenas algumas soluções de aquecimento e climatização que existem no mercado e dos quais vamos a dar a conhecer melhor um pouco, afinal... o inverno está à porta. Começando pelos ares condicionados, existem diversos tipos. O monosplit é ideal para climatizar uma divisão, enquanto multisplit é o mais adequado para climatizar duas ou mais divisões. O ar condicionado portátil é marcado pela mobilidade e requer um menor investimento na sua aquisição. O ar condicionado de janela é o mais tradicional de todos. E a cortina de ar é indicada para ambientes comerciais e industriais que necessitam manter a porta de entrada aberta. Estes são apenas alguns exemplos.

Outra solução para a habitação nos meses frios é o aquecimento central.

Este equipamento aquece todas as divisões e as águas sanitárias, mantendo sempre uma temperatura constante e confortável. Os sistemas mais comuns de aquecimento central integram um gerador de calor, que pode ser uma caldeira ou termoacumulador, por exemplo. Unidades de regulação e controlo. E o sistema de distribuição e emissão de calor, ou seja, tubos, bombas e radiadores onde a água circula, sendo deste modo que leva o calor às diferentes divisões.

Quem procura soluções mais económicas e tradicionais tem ao dispor os aquecedores. Nestes, destacam-se os aquecedores a gás, elétricos e a óleo. Oferta não falta. É uma questão de perceber o que pretende, indo ao encontro da carteira e necessidade de cada um.

Salamandras e recuperadores de calor

Outra forma tradicional de climatizar uma casa ou divisão é através de salamandras, recuperadores de calor. As salamandras podem ser a pellets, a lenha, e não só, sendo alternativas às lareiras bastante económicas, práticas e capazes de aquecer rapidamente uma divisão ou uma casa. Nas salamandra a pellets, as principais vantagens são: serem um sistema de aquecimento ecológico; permitirem o abastecimento automático via depósito interno; não precisarem de um espaço grande para armazenar os pellets; ou serem eficientes e precisas no consumo. A principal desvantagem será, quiçá, o facto de o investimento no equipamento ser mais elevado do que nas salamandras a lenha.

Nas salamandras a lenha, registe-se o elevado rendimento do equipamento. A lenha é barata e acessível. E estas salamandras dão, de facto, uma sensação de maior conforto. Em relação às desvantagens, aponte-se, por exemplo, a sujidade que a lenha faz em casa e o facto de necessitar de um espaço bem ventilado, face à libertação de partículas e fumos.

Quanto a um recuperador de calor é bastante eficiente e conserva melhor o calor. Pode ter um sistema a lenha, pellets, a gás e elétrico. Os recuperadores de calor são mais seguros do que as lareiras por se tratar de um sistema fechado que facilmente é controlado.

Antes de tomar uma decisão, até porque existem vários equipamentos e não estão todos neste texto, aconselhamos a procurar um expert em climatização, que vai auxiliá-lo a ir de encontro às suas necessidades.