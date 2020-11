“A Neoparts é a maior empresa deste setor”

A Neoparts é uma empresa familiar, foi fundada em 1980, e é a maior representante no mundo da Kaercher (o maior fabricante global de equipamentos de limpeza), da GEDORE (líder no fabrico de ferramentas manuais na Alemanha), da Skil (ferramentas elétricas) e da Neosafety (calçado de segurança).





A empresa está a celebrar 40 anos de atividade, a qual se tem destacado pelo investimento, inovação e crescimento.





A receita do sucesso da Neoparts, que além de Portugal engloba os mercados de Angola, Moçambique e Macau, é a sua capacidade de adaptação às necessidades e expectativas do mercado local. O facto de estar sempre próxima dos clientes e profissionais fá-la perceber "as necessidades dos diferentes setores e oferecer soluções inovadoras e personalizadas" em função das especificidades de cada projeto. "A juntar a estes fatores, está a vontade constante de melhorar e de assegurar o selo de qualidade de excelência, que ajudou a Neoparts a tornar-se na maior empresa deste setor. Contamos com um grande stock, com muitas referências disponíveis, o que nos permite garantir uma rápida entrega de produtos, sempre acompanhada por uma assistência técnica interna e externa. Neste momento, contamos com 14 técnicos especializados totalmente dedicados a assegurar este acompanhamento do cliente em caso de necessidade técnica", começa por explicar Nuno Coutinho, diretor-geral da Neoparts.





O mundo está a viver um período de pandemia. Como a Neoparts representa a Kaercher, especialista em soluções para limpeza e desinfeção, respondeu de forma sólida às necessidades criadas no que toca à importância da limpeza dos espaços. Por isso, a Neoparts registou "um aumento de mais de 16% nas vendas em relação a 2019, que tinha representado o melhor ano em 39 anos de atividade".





Soluções que ajudam no combate ao coronavírus





Questionado sobre que produtos tem a Neoparts vocacionados para a higienização de espaços interiores e que ajudam na eliminação do coronavírus, Nuno Coutinho começa por apontar os equipamentos de projeção a vapor, que são dos principais aliados no combate ao coronavírus. "De testes em laboratório é do conhecimento que o coronavírus resiste apenas a 56 °C. Os equipamentos de limpeza a vapor da Kaercher atingem uma temperatura de vapor de 100 °C no bocal de aplicação, eliminando até 99,999% do coronavírus e bactérias. Este facto foi testado em laboratório e temos equipamentos de limpeza a vapor certificados de forma independente".





Outros equipamentos importantes no combate à covid-19 – explica o responsável da Neoparts – são os de produção de ozono, que podem ser usados como desinfetante para destruir patógenos, como o coronavírus.





"Os vírus envelopados são geralmente mais sensíveis aos desafios físico-químicos. Em estudos já realizados, 99% dos vírus foram danificados ou destruídos após 30 segundos de exposição ao ozono. O ozono destrói os vírus difundindo-se através do revestimento de proteína para o núcleo do ácido, resultando em danos ao RNA viral. Em concentrações mais altas, o ozono destrói a camada externa da proteína por oxidação. Ao desinfetar grandes áreas foi comprovado que o gás ozono mata o coronavírus SARS. Como a estrutura do novo coronavírus é idêntica, é seguro acreditar que este equipamento também funciona com eficácia de eliminação", refere Nuno Coutinho.





A Neoparts conta ainda com uma oferta de agentes químicos, como o detergente desengordurante desinfetante, com características bactericida, fungicida e virucida.





Purificadores de ar





Entre os aparelhos que se destacam igualmente na marca encontram-se os purificadores de ar. No que diz respeito a este equipamento, comece-se por informar que partículas como poeira, pólen, odores e gases químicos afetam a qualidade do ar em muitos espaços interiores. O purificador de ar profissional AF 100 da Kaercher oferece alívio fácil ao ambiente geralmente pesado. "O seu potente motor precisa apenas de alguns minutos para fornecer ar fresco e limpo a um ambiente de até 100 m². A unidade é móvel e pode ser facilmente deslocada de espaço para espaço.





Dependendo da aplicação, podemos equipar o purificador de ar com filtros embutidos. As opções passam por escolher um dos quatro filtros que foram desenvolvidos especificamente para a eliminação direcionada de bactérias, odores, alérgenos ou compostos orgânicos voláteis."





O diretor-geral da Neoparts prossegue, explicando que "um sensor de laser preciso monitoriza continuamente o ar na sala". "A qualidade do ar é sempre exibida através de um código de cores e o conteúdo de poeira fina no ar e o tempo de filtragem restante podem ser observados a qualquer momento no display".



No que diz respeito aos desafios para o futuro passam pela "digitalização do negócio, diversificação para outras áreas, aproveitando a rede de distribuição, e continuar a crescer dada a elevada quota de mercado em muitos dos produtos que a empresa comercializa".