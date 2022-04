WavEC e a aposta em novos setores da economia azul

Portugal assumiu o compromisso da transição energética e traçou um rumo para alcançar a neutralidade carbónica em 2050, uma trajetória que obriga a tomar medidas para incrementar o peso das renováveis na produção de eletricidade. Pela sua vasta costa atlântica, Portugal tem uma posição privilegiada para apostar na energia renovável offshore como uma peça fundamental na transição energética.





Já em 2016 tinha sido criado pelo Governo o Grupo de Trabalho Interministerial "Energia no Mar", com especialistas académicos e industriais, que veio dar origem à "Estratégia Industrial e o Plano de Ação para as Energias Renováveis Oceânicas (EI-ERO)", publicada em 2018. Este documento sistematiza as orientações estratégicas para o desenvolvimento das energias renováveis offshore no país e desta forma sinaliza um compromisso governamental nesta área.





É nesta linha que o Governo decidiu incluir as eólicas offshore na nova legislação do sistema elétrico nacional (SEN) e em março deste ano anunciou o "grande leilão eólico para o mar português". A eólica offshore, encarada até há pouco como experimental em grandes profundidades, passa assim a estar integrada no SEN e a contribuir para o planeamento global das infraestruturas elétricas.





No eólico offshore flutuante, ou seja, em águas mais profundas do que as zonas onde se desenvolvem as tradicionais turbinas fixas no fundo, há ainda um importante potencial de inovação e desenvolvimento para trazer a tecnologia para um patamar mais competitivo. Foi desta necessidade de testar tecnologias e serviços inovadores em ambiente real, com um enquadramento legal e regulatório adequado, que nasceram as Zonas Livres Tecnológicas (ZLT). A ZLT em Viana do Castelo, vocacionada para o desenvolvimento de projetos inovadores de energia renovável no mar, é precisamente uma destas zonas que irá promover a competitividade e atratividade do país para projetos desta natureza.

Estratégia europeia para as renováveis offshore

As medidas que têm vindo a ser implementadas em Portugal acompanham a visão de futuro da União Europeia para as energias renováveis ??offshore lançada em novembro de 2020. Esta estratégia prevê aumentar a capacidade eólica offshore da Europa dos atuais 24 GW para 60 GW até 2030 e para 300 GW até 2050 e complementar até 2050 com 40 GW provenientes de tecnologias energéticas oceânicas emergentes como a energia das ondas e o solar flutuante.





Há, no entanto, muitos desafios a superar, incluindo a identificação de um maior número de locais para instalação de parques no mar e de pontos de ligação à rede elétrica em terra. Isto implicará rever os planos de ordenamento do espaço marítimo, reforçar a rede elétrica e tornar mais fluidos os processos de licenciamento.

WavEC desenvolve e promove energias renováveis marinhas

Desde 2003 que o WavEC se dedica ao desenvolvimento e promoção das energias renováveis marinhas, reconhecido internacionalmente como um centro de excelência nesta área.





Esta associação privada sem fins lucrativos atua como uma organização de interface entre a ciência e a indústria, reunindo um conjunto de competências que lhe permite o apoio no desenvolvimento de I&D e de soluções inovadoras para a economia azul. Nos últimos anos, tem vindo a alargar o âmbito da sua atividade a novas áreas em expansão, avaliando as oportunidades ligadas à economia do mar e debruçando-se sobre os desafios associados à descarbonização, digitalização e circularidade.





De modo a poder realizar a sua atividade com grande abrangência, e numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, o WavEC tem procurado ter um leque alargado de competências, incorporando aspetos de natureza tecnológica, económica, ambiental e social. Isto reflete-se na crescente atividade de I&D, em paralelo com uma maior oferta de serviços especializados e reforço de parcerias estratégicas.





Em Portugal, destaca-se o atual envolvimento deste centro em dois projetos de demonstração e teste na costa portuguesa: o projeto WindFloat Atlantic, impulsionado pela EDP Renewables através do consórcio Windplus, instalado desde o final de 2019 ao largo de Viana do Castelo, e o projeto-piloto de energia das ondas na Aguçadoura em desenvolvimento pela empresa sueca Corpower. Estes dois projetos, com níveis distintos de maturidade, são referências internacionais.





Numa perspetiva de dinamização das infraestruturas de demonstração e teste no mar existentes no país, o WavEC lidera o Consórcio OceanACT – Atlantic Lab for Future Technologies, formado pelo INESC TEC, CEiiA, CoLab +Atlantic e Fórum Oceano. Este consórcio visa pôr em funcionamento um centro de desenvolvimento, demonstração e qualificação de serviços e produtos tecnologicamente inovadores enquadrados na economia azul e atrair investimento estrangeiro para Portugal.

WavEC aposta em novos setores da economia azul

O WavEC tem vindo a reforçar a sua presença noutros setores, nomeadamente na produção de hidrogénio offshore e na aquacultura offshore. A abordagem deste projeto nestas duas áreas vem no seguimento de ações já iniciadas: adicionar competências ao seu portefólio de conhecimento com a participação no projeto BEHYOND, promovido pela EDP NEW, que analisou com bastante sucesso a viabilidade técnico-económica da produção de hidrogénio verde a partir de energia eólica offshore e, na aquacultura offshore, através da procura de sinergias entre as duas áreas, nomeadamente do desenvolvimento de parques multiusos. Nestes novos projetos, o WavEC aplica a sua capacidade técnico-científica em monitorização e avaliação de impactos ambientais, modelação numérica avançada, engenharia e logística offshore e análise técnico-económica.



ILIAD - digital Twin do Oceano





Arrancou em fevereiro deste ano o projeto europeu ILIAD – Digital Twin of the Ocean, com um financiamento de 17 milhões de euros do programa Horizon 2020 da Comissão Europeia, que tem por objetivo desenvolver uma representação virtual do oceano como uma estrutura interativa baseada em tecnologias digitais. Neste projeto coordenado pela INTRASOFT International S.A, o WavEC junta-se a um consórcio de 56 parceiros internacionais que procuram desenvolver vários pilotos digitais, incluindo de energias renováveis marinhas, pesca e aquacultura, poluição marinha, biodiversidade, tráfego marítimo e segurança portuária, entre outros. Estas representações virtuais podem fornecer previsões de futuros desenvolvimentos no mar e contribuir para uma economia oceânica sustentável. O WavEC coordena a arquitetura informática que suporta os diversos Digital Twins a desenvolver.



EU-Scores - Demonstração da complementariddade de diferentes fontes de energias renováveis offshore: ondas, eólica e solar





O EU-SCORES é um projeto financiado pela Comissão Europeia em 35 milhões de euros, que arrancou em setembro de 2021 e se propõe responder ao desafio da expansão a grande escala da produção de energia renovável em alto-mar através de parques híbridos. Para responder a este desafio são propostas duas demonstrações de grande impacto: (1) um parque solar fotovoltaico offshore na Bélgica colocalizado com um parque eólico fixo e (2) um parque de energia das ondas em Portugal (da empresa sueca Corpower Ocean) colocalizado com um parque eólico flutuante. Neste projeto, participam três entidades portuguesas: WavEC, EDP e INESCTEC.



BEHYOND - Reforçando a operação conjunta de hidrogénio e eólica offshore



No final de 2021, terminou o projeto BEHYOND financiado pelo EEA Grants, que analisou com bastante sucesso a viabilidade do mercado de produção de hidrogénio verde a partir de energia eólica offshore. O projeto foi promovido pelo CNET – Centre for New Energy Technologies (EDP NEW) com dois parceiros noruegueses (TechnipFMC e Universidade do Sudeste da Noruega) e três parceiros portugueses (WavEC, EDP Inovação e CEiiA).



Blueforests - reconstruir as florestas marinhas portuguesas



Este projeto financiado pelo EEA Grants, que arrancou no início de 2022, tem como principal objetivo testar inovações tecnológicas para reconstruir as florestas marinhas portuguesas e valorizar os seus serviços de ecossistema e atribuir um valor económico que se traduza em retorno financeiro. As florestas marinhas formadas por macroalgas estão entre os mais importantes sistemas de suporte à vida do oceano e oferecem uma variedade de serviços de ecossistemas, em que se inclui a capacidade de armazenamento de carbono (carbono azul), melhoria da qualidade da água e proteção costeira. O WavEC colabora neste projeto com outras cinco entidades portuguesas e um parceiro norueguês, sob coordenação do Centro de Ciências do Mar do Algarve.