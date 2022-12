Ocean Winds assina nova parceria para entrar no eólico offshore flutuante na Noruega

Leia Também WavEC e a aposta em novos setores da economia azul

O consórcio Ocean Winds, que junta a EDP e a Engie, a Mainstream Renewable Power, uma empresa da Aker Horizons, e a Statkraft anunciaram esta sexta-feira a assinatura de um memorando de entendimento com a Aker Solutions, na Noruega, para colaborar em projetos de energia eólica offshore em Utsira Nord, no Mar do Norte.Juntas, as três empresas criaram um consórcio para se candidatarem ao desenvolvimento de projetos de energia eólica flutuante na área Utsira Nord, ao largo da Noruega, em 2023. O novo memorando de entendimento assinado agora com a Aker Solutions tem como objetivo desenvolver novas tecnologias sustentáveis, que incluem design, fabrico, construção e instalação de soluções inovadoras e que permitam baixar significativamente os custos dos projetos.Esta colaboração "visa desenvolver ainda mais as capacidades em toda a cadeia de valor e de abastecimento norueguesa e fortalecer a competitividade da Noruega em energia eólica flutuante", informaram as empresas em comunicado conjunto.Atualmente, a Mainstream e a Ocean Winds estão a desenvolver dois projetos com uma capacidade estimada de 3 GW de energia eólica offshore flutuante no Reino Unido e na Coreia do Sul. Já a Statkraft e a Mainstream têm uma parceria para o desenvolvimento de energia eólica offshore na Noruega."A energia eólica offshore está apenas a começar na Noruega e modelos inovadores de colaboração são necessários para garantir que posicionamos o país de forma competitiva.Unir os pontos fortes do Aker Group, com os nossos parceiros da Ocean Winds e Statkraft, posicionará a região de Utsira Nord na vanguarda da indústria eólica flutuante a nível global, com novos empregos, novas tecnologias e novas energias verdes para a Noruega", disse Tove Røskaft, responsável de energia eólica offshore da Mainstream."Como pioneira no setor eólico offshore flutuante com mais de 10 anos de experiência desde o desenvolvimento até as operações, a Ocean Winds está ansiosa para trabalhar em conjunto com parceiros e fornecedores noruegueses para construir um cadeia de valor e abastecimento bem-sucedida e criar oportunidades", disse Oscar Diaz, responsável da Ocean Winds.