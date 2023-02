EDP investe dois milhões em startup francesa de hidrogénio

Hysilabs, que está a desenvolver um método mais simples e económico para o transporte e armazenamento seguro de hidrogénio.É a primeira vez que a EDP Ventures investe em hidrogénio. "A EDP acredita que o hidrogénio renovável será um facilitador fundamental para a transição energética e pretende ser um agente ativo no seu desenvolvimento à escala global", explica em comunicado enviado às redações Luís Manuel, da EDP Inovação.

"Enquanto nos concentramos na sua produção, vemos a tecnologia da HySiLabs como um impulsionador inovador para a criação de um mercado mundial de hidrogénio renovável", acrescenta ainda o membro do conselho de administração."O hidrogénio será uma pedra angular da transição energética - quer para o armazenamento sazonal de energia a longo prazo, quer para a utilização de combustível industrial. A Hysilabs desenvolveu uma solução única que pode superar os desafios do transporte e armazenamento de hidrogénio", aponta.A ronda de investimento foi liderada pela capital de risco Equinor Ventures e contou com a participação do Fundo do Conselho Europeu de Inovação e da PLD Automóvel, e ainda com o apoio dos investidores Kreaxi, Région Sud Investissement e CAAP Création. O montante angariado servirá para apoiar o desenvolvimento da tecnologia da emprensa.A Hysilabs está a desenvolver um processo para trancar moléculas de hidrogénio num veículo líquido à base de sílica, a partir do qual pode depois ser libertado sempre que necessário. "Os primeiros testes deram sinais muito positivos, demonstrando que o transporte é estável e que o hidrogénio pode ser armazenado em segurança em infraestruturas com as devidas condições de pressão e temperatura", indica o comunicado da EDP.Os 13 milhões de euros da Série A serão completados com capital adicional num segundo fecho previsto para ainda este mês.