JdC abraça portefólio abrangente nas energias renováveis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Situada em Grijó, Vila Nova de Gaia, e com mais de 100 anos de atividade, mas com a capacidade de executar de uma estrutura jovem e dinâmica, a JdC (Jayme da Costa) é hoje em dia uma empresa nacional focada no desenvolvimento tecnológico de produtos e soluções inovadoras na área da energia.

Com experiência no desenvolvimento de equipamentos elétricos e sistemas eletromecânicos, a JdC é, atualmente, "um dos principais ‘players’ na área da produção de energias renováveis e da distribuição de energia em Portugal".

Prova da sua competência é o portefólio de projetos efetuados e reconhecidos nacional e internacionalmente, bem como os atuais desafios em desenvolvimento, alguns em parceria com as marcas de maior prestígio no setor da energia e transportes.

Energias renováveis

A Área de Negócio de Sistemas da JdC agrega as Unidades de Negócio de Energias Renováveis e Infraestruturas para Transportes, cada uma delas dividida em três vertentes de atuação: Engenharia, Operações e O&M.

Dentro destas unidades são geridos os processos de conceção, fornecimento, colocação em serviço e manutenção de soluções em regime chave na mão de parques fotovoltaicos, parques eólicos, centrais hídricas, sistemas eletromecânicos no âmbito dos transportes e sistemas de distribuição de energia.

"Incutimos uma cultura eficiente de execução de contratos com vista à melhoria contínua e à satisfação do cliente, o que significa definir e promover práticas de gestão de contratos que minimizem os riscos de execução e garantam solidez e previsibilidade dos resultados obtidos", explica José Carlos Santos. O diretor da Área de Negócio de Sistemas da JdC diz ainda que a empresa entende "como pilares de sucesso a capacidade técnica para elaborar propostas complexas de EPC, com um eficiente processo de gestão de riscos".

A JdC executa projetos de construção de infraestruturas elétricas e mecânicas numa vertente chave na mão/EPC (Engineering, Procurement & Construction). A organização integra ainda uma equipa de engenharia composta por profissionais "altamente qualificados e especializados nos diferentes sistemas", o que permite desenvolver os projetos de engenharia na área elétrica, controlo e automação, civil e mecânica e ainda toda a etapa de testes e comissionamento.





"Ambicionamos desenvolver cada vez mais as nossas capacidades, inovar nos métodos de trabalho, ferramentas e tecnologias aplicadas nas várias atividades" José Carlos Santos, diretor da Área de Negócios de Sistemas da JdC

Projetos desenvolvidos

A JdC já construiu mais de 230 centrais fotovoltaicas, que somam acima de 600 MW, desde pequenas instalações de autoconsumo até parques de grande escala.

Na área eólica, foram já construídos 184 parques com mais de 2.600 turbinas, somando mais de 3.400 MW.

A companhia tem ainda "muita experiência" na construção de centrais hídricas (com dezenas de centrais hidroelétricas criadas, somando aproximadamente 200 MW) e mais de 120 subestações de alta e média tensão, somando mais de 2.400 MW de potência instalada.

"Ambicionamos desenvolver cada vez mais as nossas capacidades, inovar nos métodos de trabalho, ferramentas e tecnologias aplicadas nas várias atividades. Sentimos que só através da qualidade do resultado final conseguimos fidelizar os nossos clientes e manter a nossa imagem de profissionalismo, ‘know-how’ e confiança", refere José Carlos Santos.

Produtos aplicáveis às energias renováveis

A JdC desenvolve e produz ainda produtos destinados aos projetos de energias renováveis, como postos de transformação e subestações para geração de energias renováveis, postos de transformação e conversão DC/AC para geração fotovoltaica até 5.000 KVA – SKID e SCBET – e postos de seccionamento para distribuição e geração de energia em MT.

Integra também no seu portefólio de produtos uma solução chave na mão, integralmente desenvolvida pela Equipa JdC, específica para UPP (Unidades de Pequena Produção): SKID UPP.