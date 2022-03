SOLVasto trabalha soluções fotovoltaicas

Criada no final de 2016, com o intuito de responder à crescente procura, por parte de entidades investidoras e financiadoras, de projetos na área da eficiência energética, a SOLVasto "é uma referência no mercado, estando envolvida no desenho, instalação e O&M de mais de 28 MWp", começa por explicar Nuno Torres, o diretor da empresa. Estes equipamentos produzem cerca de 45 GWh /ano, evitando a emissão de aproximadamente 6.800 toneladas de CO2/ano.

Mas a organização dá ainda resposta ao aumento da necessidade de serviços como o controlo de qualidade independente, monitorização e manutenção de sistemas fotovoltaicos. Os fundadores da SOLVasto "têm mais de 10 anos de experiência na área, nomeadamente engenharia e instalação elétrica".

A empresa disponibiliza, principalmente, uma oferta de soluções fotovoltaicas para autoconsumo, mas conta também com alguns projetos de solar térmico para AQS, carregadores para veículos elétricos e iluminação eficiente.

Sempre preocupada em fazer um projeto de pré-engenharia à medida dos clientes, a SOLVasto garante ter em conta as reais necessidades de consumo destes seus clientes, bem assim como "as condições técnicas, como o espaço disponível e a potência contratada existente".





"Cada euro investido criará anualmente 0,25 euros de poupança na fatura de eletricidade" Nuno Torres, diretor da SOLVasto

Em termos de projetos atualmente em desenvolvimento, a SOLVasto está atualmente a terminar uma potência total instalada de 1.200 kWp (2280 módulos fotovoltaicos instalados) numa grande cerâmica que fabrica tijolo e telhas. Mas a empresa tem ainda "um projeto de referência com a Marinha" e está também "a ultimar um projeto na área das comunidades de energia com uma empresa municipal", conta o diretor da SOLVasto.

Os projetos da SOLVasto, tipicamente, "permitem que os clientes autoconsumam entre 70 e 100% da energia produzida pelo sistema, o que corresponde a uma diminuição entre os 40 e os 50% do valor global da fatura energética do cliente", explica Nuno Torres.

Assim sendo, de uma forma genérica e em termos médios, tendo em conta que há bastantes variantes que alteram os pressupostos, nomeadamente localização, orientação e/ou consumo do cliente ao nível dos painéis fotovoltaicos, "cada euro investido criará anualmente 0,25 euros de poupança na fatura de eletricidade".

Quatro motivos para escolher a SOLVasto

Profissionalismo

A SOLVasto conta com uma equipa especializada com mais de 10 anos de experiência nas energias renováveis.

Confiança

É o parceiro ideal na prestação de serviços, consultoria e engenharia aplicada a projetos de eficiência energética e energia fotovoltaica.

Soluções 360°

Soluções chave na mão, licenciamento, investimento, acompanhamento do desempenho do sistema solar aumentando a performance.

Centrado no cliente

A SOLVasto assume-se independente das marcas e o foco são os clientes, trabalhando para os seus objetivos.