Q CELLS: a solução certa em módulos fotovoltaicos

Sediada em Seul, na Coreia do Sul (onde tem os seus Global Executive HQ), e em Thalheim, Alemanha (onde se situam os Technology & Innovation HQ), a Q CELLS "é um dos maiores e mais reconhecidos fabricantes fotovoltaicos do mundo pelas suas células e módulos solares de alto desempenho e alta qualidade", conforme explica Nuno Falcão, sales manager Iberia da Q CELLS.

A empresa conta ainda "diversas instalações de fabrico internacionais nos EUA, Malásia, China e Coreia do Sul", disponibilizando "o espectro completo de produtos fotovoltaicos, aplicações e soluções, desde células e módulos a kits e a projetos de energia solar em grande escala". Através da sua crescente rede global de negócios, que abrange Europa, América do Norte, Ásia, América do Sul, África e Médio Oriente, a Q CELLS "oferece serviços e parcerias de longo prazo para os seus clientes nos mercados de serviços públicos, comercial, governamental e residencial".

A Q CELLS disponibiliza no mercado, módulos fotovoltaicos e, muito brevemente, "iniciará a distribuição de soluções de inversores híbridos com armazenamento", segundo refere Nuno Falcão. O mesmo responsável explica ainda que a empresa tem também "outras soluções e serviços já disponíveis noutros mercados", mas, nesta fase, será prioritário acrescentar, para a distribuição em Portugal, "as mais recentes soluções de armazenamento de energia Q.HOME+ ESS HYB-G3". Desta forma, os parceiros e clientes "terão disponível uma solução solar integrada da Q CELLS, que inclui os módulos fotovoltaicos, o inversor híbrido e as baterias".

Na Alemanha, a Q CELLS entrou recentemente no setor de retalho de eletricidade, "fornecendo eletricidade 100% renovável para residências e pequenas empresas por meio de uma série de pacotes inovadores, todos projetados para reduzir o custo da eletricidade para o consumidor final".

Novos produtos a caminho

Em termos futuros, Nuno Falcão explica que "a grande novidade vão ser as soluções de armazenamento de energia Q.HOME+ ESS HYB-G3, dirigidas para o setor residencial". Um produto que inclui "inversor híbrido e módulos de baterias com armazenamento máximo de até 12 kWh". Sendo uma solução flexível e escalável, esta "é ideal para uma casa típica portuguesa, permitindo ao cliente final ter um maior controlo das suas necessidades de consumo de energia".

No que respeita aos módulos fotovoltaicos, a Q CELLS vai também disponibilizar uma nova geração de módulos com células de maiores dimensões "e melhor eficiência que a anterior série G9". Trata-se das séries Q.PEAK DUO ML-G10 com eficiência máxima de 21,1% e o Q.PEAK DUO ML-G11 com eficiência máxima de 21,5%.





Principais projetos

Em toda a Península Ibérica, a Q CELLS, através da empresa do grupo, Q.ENERGY, já tem previstos projetos de 5,5 GW, sendo que mais de 2GW estão previstos para Portugal, "o que faz da empresa um dos mais importantes intervenientes do setor fotovoltaico na Península Ibérica, um agente determinante que orienta a infraestrutura de energia destes países para um futuro mais verde".

Só em Portugal conta-se já em operação um projeto fotovoltaico de grandes dimensões, com 12 MW em Larinho, Moncorvo. Também do resultado do segundo leilão solar em Portugal, a empresa tem ainda para instalar, até 2024, "cerca de 315 MVA com ‘storage’, divididos por seis lotes", refere o manager Iberia da Q CELLS.

Todos estes projetos serão desenvolvidos na região portuguesa do Alentejo, dois projetos em Ourique de 109 MW e 99 MW de capacidade, respetivamente; um projeto de 50 MW em Ferreira do Alentejo e três projetos de 19 MW localizados em Beja, Vale do Gaio, e Porteirinhos.