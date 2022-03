Um sinónimo de poupança

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em Portugal, as empresas nacionais estão a apostar cada vez mais nas energias renováveis através de compra de energia renovável aos comercializadores e do autoconsumo, sobretudo através da instalação de painéis fotovoltaicos, como demonstram os valores da potência instalada, explica, em entrevista, neste especial Pedro Amaral Jorge, CEO da Associação de Energias Renováveis (APREN).





"De 2020 para 2021, a potência fotovoltaica descentralizada instalada em unidades de produção para autoconsumo, as UPAC, praticamente duplicou, tendo atingido no fim de 2021 um total de 470 MW. O esforço que as empresas portuguesas têm demonstrado em participar na transição energética e em definir metas para a descarbonização da sua atividade tem sido visível", assegura o CEO da APREN.





Sobre este tema, Nuno Falcão, sales manager Iberia da Q CELLS, refere que a poupança pelo uso dos painéis fotovoltaicos para produzir energia elétrica "é relativa". "Sem entrar em valores financeiros, e olhando para o exemplo das instalações fotovoltaicas de autoconsumo, podemos ver a poupança de uma forma simplista, através da poupança financeira imediata na fatura de eletricidade. Ou de uma forma mais ampla, se incluirmos a poupança gerada com a redução do uso de combustíveis convencionais para a produção de cada kWh, bem como os seus custos de importação, a minimização das perdas no transporte de energia desde os centros electroprodutores até ao consumidor final, e outras poupanças, mais dificilmente mensuráveis, mas que se refletem de forma positiva na melhoria da qualidade ambiental e na saúde", explica o responsável da Q CELLS.





Continuando sem referir valores financeiros, Nuno Falcão diz que basta olhar para os períodos de amortização dos projetos de autoconsumo fotovoltaicos, ao situarem-se, na sua maioria, abaixo dos cinco anos. Quantas aplicações financeiras existem que trazem o retorno total do investimento em cinco anos ou menos? E sem risco? Questiona? "Porque temos o nosso investimento debaixo dos nossos olhos. Podemos vê-lo e monitorizá-lo todos os dias."





Nuno Falcão conclui dizendo que, se não se descurar na qualidade dos equipamentos usados nos projetos fotovoltaicos (toda a instalação, desde os módulos fotovoltaicos, à instalação elétrica, ao parafuso da estrutura e uma correta manutenção preventiva), está mais certo ainda que "a poupança será maior porque essa é a única forma de assegurar que o investimento e a poupança perdurarão no tempo".