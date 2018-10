Acesso ao ensino superior será normal

O Ministério da Educação assegurou que todos os alunos do ensino secundário que fizeram exames têm a nota interna atribuída, permitindo que o acesso ao ensino superior "possa acontecer com normalidade". "De acordo com as informações prestadas pelas escolas aos serviços do Ministério da Educação, todos os alunos do ensino secundário que fizeram exames têm a sua nota interna atribuída, contribuindo para que o acesso ao ensino superior possa acontecer com normalidade", referiu uma nota, na passada semana, do Ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues. Os professores estão em greve às avaliações.