Aptos para um mercado desafiador e flexível

Na Católica Porto Business School, os alunos têm acesso a uma formação científica e técnica sólida, enquanto têm várias oportunidades de desenvolvimento de competências transversais, hoje essenciais num mercado de trabalho desafiador e que exige flexibilidade, explica Raquel Campos Franco, "associate dean" da Católica Porto Business School, prosseguindo: uma análise rápida dos planos de estudo da licenciatura em Gestão e da licenciatura em Economia permite perceber que a base técnica essencial está lá, complementada ainda por algumas disciplinas diferentes do usual – as disciplinas de Projeto, uma em cada ano curricular.

Na do primeiro ano trabalham-se competências associadas ao pensamento crítico, culminando na final de uma competição de debates, perante um júri integrado por representantes de empresas. Já no segundo ano, a aposta está na sujeição dos alunos a condições que simulam o ambiente empresarial. Enquadrados em equipas constituídas pelo corpo docente, os estudantes têm de cumprir uma série de marcos, em tarefas em equipa, que confluem para uma "finalíssima" com as melhores apresentações dos relatórios sectoriais e serem sujeitos ao crivo fino de um painel de académicos e de representantes de empresas. São apenas alguns exemplos de como a Católica Porto Business School procura trabalhar com os alunos de forma diferenciadora, de maneira a potenciar o seu desenvolvimento integral e a melhor prepará-los para o mercado de trabalho.

Dupla licenciatura em Direito e em Gestão

A dupla licenciatura em Direito e em Gestão nasce deste espírito inovador e da colaboração entre duas prestigiadas unidades académicas da Universidade Católica do Porto – a Escola de Direito e a Católica Porto Business School. Trata-se de um programa que proporciona aos alunos preparação de excelência em duas áreas complementares para o mundo das empresas e das organizações em geral – a área do direito e a área da gestão. É um programa com a duração de cinco anos, findos os quais o aluno recebe dois diplomas, referentes às duas licenciaturas – a licenciatura em Direito, que habilita o aluno ao exercício das típicas profissões do mundo do direito, e a licenciatura em Gestão, que prepara os alunos para o mundo da gestão de uma organização.

A frequência integrada das duas licenciaturas, todavia, vai mais longe porque ao submeter, em simultâneo, os alunos a estas duas visões do mundo e às respectivas áreas do saber e da prática, de uma forma intensiva, cria um perfil com potencial de ser mais eficaz no estabelecimento de pontes entre a área jurídica e a área económica. Tal habilita-os naturalmente para determinadas áreas vitais nas empresas e nas sociedades de advogados. Trata-se de uma formação inovadora em Portugal, de facto, embora com largos anos de existência com sucesso em vários países por todo o mundo. O número de vagas para este programa é limitado a 35 alunos e a competição pelos lugares tem sido enorme todos os anos. Há já várias empresas muito interessadas no perfil e que aguardam com expectativa os primeiros licenciados. Os mais avançados estão no 4º ano de licenciatura e vários vão ter a sua experiência académica internacional já no próximo semestre.

A elevada procura das licenciaturas da Católica Porto Business School é a evidência do reconhecimento pelo mercado dos resultados alcançados ao nível da formação dos jovens que procuram a escola. São cursos exigentes, com uma filosofia de avaliação contínua, que em três anos procuram preparar para um ambiente competitivo à escala internacional.

A escola incentiva a realização de experiências académicas em Erasmus ou mobilidade livre, e tem vindo a aumentar de forma significativa a atractividade nos mercados internacionais, sendo crescente o número de estudantes estrangeiros que partilham as salas de aula com alunos nacionais. Por isso, hoje a maioria das disciplinas em cada licenciatura tem turmas teóricas e práticas leccionadas em inglês. E é possível aos alunos que o desejarem, frequentarem as licenciaturas integralmente em inglês – só têm de o sinalizar na matrícula.

Investir na formação

Hoje, o mundo muda a uma velocidade estonteante e os jovens sabem isso de forma natural. Mas devem também desenvolver a consciência de que a formação é algo em que têm de investir toda a vida e nesta primeira fase de uma forma muito empenhada. Fazer uma licenciatura em Economia ou em Gestão na Católica Porto Business School é uma oportunidade de começarem a dominar os conceitos e as ferramentas essenciais no mundo das organizações. Conciliando com disciplinas de Projecto e experiências de estágio, é uma oportunidade de começarem a desenvolver uma verdadeira experiência prática.

Aliando estas aprendizagens à capacidade de criarem, de tomarem decisões em contexto de pressão, respondendo a desafios, tornam-se mais capazes de iniciar bem um percurso nesta área. Isto aliado a uma aprendizagem também em contexto internacional e associados a uma rede de alunos e alumni que está presente em vários sectores e países pelo mundo fora.