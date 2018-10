Saída para várias profissões

"Qualidade, exigência, proximidade e procura constante da inovação ao serviço do estudante" são argumentos que distinguem a oferta formativa no geral da Escola de Direito do Porto da Católica.

No que diz respeito às ofertas no mercado de trabalho para um licenciado em Direito, cuja área actualmente vai além da pura e dura advocacia, o director da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa explica que existem inúmeras saídas profissionais. "Juiz, magistrado do Ministério Público, notário, conservador, ainda jurista em empresas, em consultoras, na administração pública ou em organizações internacionais. Já para não falar de profissões nas quais se encontram juristas em grande número, como a diplomacia ou a Polícia Judiciária", relembra Manuel Fontaine.