Ambiente académico estimulante

Alunos da Universidade Portucalense têm forte proximidade com os docentes. Saem da escola com soft skills para trabalhar em equipa, lidar com o stress, liderar e comunicar.

A Universidade Portucalense (UPT) tem 11 licenciaturas. Estes cursos da UPT, em funcionamento desde de 16 de Outubro de 1986, destacam-se por uma forte componente "científica e prática, introduzindo os alunos num ambiente de investigação e inovação desde as fases mais precoces da sua formação", refere Cláudia Carvalho, directora de Marketing e Comunicação da UPT. A responsável acrescenta que as licenciaturas da escola familiarizam os alunos com os desafios concretos das empresas ou das instituições, através de "estágios e várias outras acções" de imersão na realidade do mercado de trabalho.

As licenciaturas mais procuradas na UPT têm registado, na generalidade, um crescimento "bastante significativo". Porém, "os cursos de Gestão e Direito são realmente os mais procurados".

A escola está ainda numa fase muito inicial de candidaturas, que se prolongam até Setembro. "No entanto, fruto do reconhecimento da qualidade da nossa formação pelo mercado, estamos convictos de que manteremos uma tendência de crescimento, que se tem vindo a consolidar nos últimos anos. Efectivamente, no ano passado as candidaturas aumentaram cerca de 25%, crescimento este antecedido de um aumento de novas candidaturas de 41%, em 2015/2016, e de 17,4% em 2016/2017. Refira-se que nos cursos conferentes de grau – licenciaturas, mestrados e doutoramentos – a UPT tem "cerca de 2.500 estudantes, acrescendo ainda os alunos que frequentam cursos de pós-graduação, especialização, short-masters e pós-doutoramento."

Docentes e alunos

Uma das características mais apreciadas pelos estudantes da UPT e que diferencia a oferta formativa é a "forte proximidade entre o corpo docente e os alunos, que potencia os resultados de aprendizagem e gera um ambiente académico muito estimulante". Adicionalmente, acrescenta Cláudia Carvalho, como complemento da sua formação global, é incrementada "de forma sistemática a preparação dos alunos na área das soft skills, nomeadamente no âmbito das capacidades de trabalho em equipa, gestão do tempo e do stress, liderança, comunicação e pesquisa".

Indagada sobre como a UPT prepara os alunos para o mercado de trabalho, responde: "A nossa assinatura institucional responde precisamente a essa questão: ‘Do conhecimento à prática’. Com efeito, os nossos cursos proporcionam aos nossos estudantes experiências muito relevantes para futura inserção no mercado do trabalho, sendo de realçar os seminários, estágios, visitas de estudo, conferências e workshops com oradores convidados de prestígio no mercado, aulas em que diversos profissionais relevantes partilham as suas experiências e pontos de vista, entre outras."