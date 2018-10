CTeSP em Carrazeda de Ansiães

O ensino superior vai chegar a Carrazeda de Ansiães no próximo ano lectivo com um Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) na área das Energias Renováveis e Instalações Eléctricas e através de um acordo entre a Câmara e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB). Os CTeSP são cursos superiores de quatro semestres, sendo o último em contexto de trabalho e conferem créditos a quem queira depois prosseguir estudos de licenciatura. O município do distrito de Bragança vai disponibilizar as instalações onde o curso será leccionado pelo IPB.