Católica no Porto promove multidisciplinaridade e soft skills na formação de futuros advogados

O direito é uma entre várias vertentes em programas de licenciatura que integram áreas complementares, experiências internacionais e competências que vão além do domínio técnico.

Os alunos que ingressam pela primeira vez no ensino superior têm na oferta da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa duas propostas: a licenciatura em Direito e a dupla licenciatura em Direito e Gestão, dois cursos que têm registado uma procura crescente nos últimos anos, admite o diretor, Manuel Fontaine, e explica porquê.

"Em primeiro lugar, a exigência e a valorização do mérito, que sempre foram a nossa marca", sublinha. Junta-se a preocupação da escola em promover um acompanhamento personalizado de cada estudante, um programa de transição para o ensino superior e um sistema de avaliação contínua em cada disciplina, ou a possibilidade de fazer uma pré-especialização no 4.º ano (em direito privado, criminal ou público).

A aposta na internacionalização, através do International Law Programme, tem sido outro fator distinto da escola, admite Manuel Fontaine, que integra no mesmo leque uma aposta séria na interdisciplinaridade, traduzida numa oferta alargada de disciplinas opcionais em áreas como a economia, a psicologia, ou a ciência política.

Dupla licenciatura em Direito e Psicologia em preparação

O programa das licenciaturas é acompanhado pela preocupação de ir promovendo uma aproximação ao mercado de trabalho, não só através de disciplinas de prática processual e substantiva, mas também chamando à instituição aulas práticas do direito, ou promovendo estágios curriculares em escritórios de advogados e outras organizações.

No último ano letivo, a Faculdade de Direito da Católica no Porto integrou 170 alunos na licenciatura em Direito e 35 alunos na dupla licenciatura em Direito e Gestão. Este ano, os números devem ser idênticos para os dois cursos, mas aumentarão se a instituição tiver luz verde da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior para integrar mais um curso.

Trata-se de uma nova dupla licenciatura em Direito e Psicologia, que virá a formar profissionais que dominem estas duas linguagens e que possam ser uma mais-valia para o mercado de trabalho, em áreas como o direito da família, psicologia forense, investigação criminal, direitos humanos, migrações, entre outras.