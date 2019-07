Cinco regras para candidaturas certeiras

As candidaturas ao ensino superior arrancam no próximo dia 17 de julho. O processo exige preparação prévia e decisões tomadas, antes de registar intenções e ficar à espera das colocações. Vale a pena confirmar se está mesmo tudo a postos.

Com os resultados dos exames nacionais já divulgados, os candidatos têm todos os elementos necessários para aferir a média, identificar os cursos a que pretendem candidatar-se e perceber se têm nota para avançar.

As candidaturas são feitas online, através do site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), e podem ser realizadas em três fases, por todos os alunos com o ensino secundário finalizado, ou habilitação equivalente e com as provas de ingresso pedidas para cada curso feitas. Alguns cursos também exigem o cumprimento de pré-requisitos, atempadamente divulgados.

Estas são as cinco regras principais para ultrapassar com sucesso um momento decisivo na vida de milhares de jovens todos os anos. Está a par de tudo o que é preciso saber?





1. Tudo pronto para a candidatura online?

A senha de acesso ao portal de candidaturas ao ensino superior é válida para um ano letivo e para as três fases possíveis de candidatura. O pedido é feito no site da DGES. Os candidatos que ainda não a tenham podem solicitá-la online em qualquer altura, desde que dentro do prazo do concurso. Deste pedido resulta um documento que tem de ser entregue nas escolas secundárias de origem do aluno, que são também quem emite a ficha ENES, outro elemento indispensável para fazer a candidatura online.