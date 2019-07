Universidade e politécnico conquistam preferências

A larga maioria dos estudantes portugueses escolhe a via do ensino universitário ou politécnico para dar seguimento aos seus estudos.

O ensino superior – seja em universidades ou institutos politécnicos – é ainda o caminho preferencial da larga maioria dos jovens portugueses que terminam o secundário. Com a primeira data de candidaturas mesmo ao virar da esquina, importa perceber como está, afinal de contas, este setor em Portugal e quais as expectativas que pode ter quem se candidata pela primeira vez à universidade.

Segundo dados do PORDATA, em 2018 estavam matriculados no ensino superior 372.753 mil indivíduos, dos quais 172.235 eram do sexo masculino e 200.518 do sexo feminino.

Por seu lado, mais de 70% dos alunos inscritos em 2017/2018 (últimos dados disponíveis) no ensino superior público e privado em Portugal frequentavam universidades e politécnicos da Área Metropolitana de Lisboa e do Norte do país.

Assim sendo, os números da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência indicam que, dos estudantes inscritos em 2017/18 nas universidades e politécnicos públicos e privados do país, 37,6% frequentaram instituições na Área Metropolitana de Lisboa e 32,5% no Norte. No Centro, os dados referentes ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior indicam um total de 21,8% inscritos no mesmo ano letivo, no Alentejo são 4,1% e no Algarve apenas 2,1%. A Região Autónoma da Madeira conta com 0,8% do universo estudantil e os Açores com 0,7%.

Valores europeus







Se olharmos para o panorama europeu, rapidamente percebemos que a Europa ainda só forma metade dos seus jovens com 18 anos, motivo pelo qual se torna necessário acelerar o processo de alargamento do acesso ao ensino superior. A este propósito, Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ressalvou que existem "desigualdades no acesso" e problemas a nível demográfico, "em particular em Portugal, já que estamos num processo de envelhecimento da população e se hoje temos 120 mil jovens com 18 anos, em 2030 vamos ter 85 mil jovens com 18 anos".

Uma outra importante questão a ter em conta diz respeito ao conceito de paridade, por exemplo, nos cargos de gestão a nível universitário. Embora o universo feminino esteja em destaque no ensino superior, enquanto estudantes, Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, foi a primeira mulher a ocupar o cargo. Na realidade, "apenas 12% das universidades são geridas por mulheres", notou esta responsável.