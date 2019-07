Ensino superior é uma aposta que ainda compensa?

A análise das Nações Unidas coloca também Portugal entre os 22 países do grupo em que é mais comum um jovem com formação superior ter um salário mais baixo, aqui calculado como um salário inferior a dois terços do salário médio.

Licenciados continuam a garantir prémio salarial superior a 50%

A explicar estas discrepâncias estão o aumento do número de licenciados e a descida do nível salarial nas profissões qualificadas, uma realidade que se verifica no âmbito internacional e que, para Manuel Fontaine, diretor da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, não pode ter apenas uma leitura negativa.

"A queda do prémio salarial é consequência da existência de cada vez mais licenciados, realidade que, em si mesma, é positiva para o país", sublinha o responsável, chamando a atenção para o facto de o prémio salarial, entre recursos com formação superior, continuar a ser superior a 50%. "Isto é, continua a valer (muito) a pena frequentar o ensino superior", defende o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica no Porto.

O responsável admite, ainda assim, que há margem para melhorar, "em especial nas universidades estatais, financiadas por dinheiros públicos, investindo mais em formações mais procuradas pelo mercado de trabalho e menos naquelas em que já há um excesso de graduados".

Clara Raposo, presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, aborda o outro lado da questão. "Portugal tem, genericamente, baixos salários. Isso vai afetando as remunerações na entrada no mercado de trabalho, o que traz dificuldades também às empresas na captação de jovens colaboradores e na sua retenção."

A responsável acredita que, a prazo, com trabalho cada vez mais qualificado e produtivo, o país caminhe para uma "distribuição de remunerações nas empresas que melhor valorize os jovens colaboradores e lhes dê oportunidades de progressão e esperança de virem a ocupar cargos de chefia e liderança".

Melhorar é possível (e preciso)

Mesmo com o número de licenciados a aumentar nos últimos anos e várias mudanças em curso no mercado, que tendem para uma valorização de um conjunto de competências técnicas, há margem para melhorar. Portugal continua a ficar aquém da média europeia no que se refere ao número de jovens que prosseguem estudos para o ensino superior. Como sublinha Cláudia Carvalho, administradora executiva de Marketing e Comunicação da Universidade Portucalense, "é importante aumentar esta percentagem". Não só pela garantia de melhores oportunidades de emprego, defende, mas também "pelo impacto muito positivo no desenvolvimento pessoal" de um percurso formativo mais longo.

Cláudia Carvalho considera, a este propósito, que "seria interessante e útil desenvolverem-se campanhas fortes a nível nacional que expliquem aos jovens a importância de prosseguirem os estudos e, pelo menos, completarem uma licenciatura".