Estudar além-fronteiras com o Erasmus+

Realizar uma época de estudos numa qualquer instituição de ensino superior estrangeira poderá ter várias vantagens; mais ainda se a candidatura for feita a partir da universidade ou instituto no qual está já a estudar.







A verdade é que a larga maioria das instituições portuguesas garante acordos com congéneres no estrangeiro que permitem e facilitam o intercâmbio de estudantes por determinados períodos. Assim sendo, todo o processo de candidatura, inscrição e acolhimento na instituição além-fronteiras acaba por se tornar mais fácil ao mesmo tempo que se garante também o imediato reconhecimento académico.

E, não sendo propriamente algo de novo, esta é uma hipótese que começa a ganhar cada vez mais adeptos entre os jovens estudantes universitários que procuram novos desafios e uma maior valorização da sua formação (e futura carreira profissional) numa unidade de ensino internacional.

Erasmus+: uma ajuda europeia

Além das diferentes ofertas disponíveis nas várias instituições de ensino nacionais, existem ainda outros programas de apoio ao estudo fora de portas.

Um dos mais conhecidos será, sem dúvida nenhuma, o programa Erasmus+ (que dá seguimento ao anterior Erasmus, o mais popular programa de intercâmbio de estudantes na Europa). Trata-se de uma ação da União Europeia, com um orçamento de 14,7 milhões de euros. O objetivo é proporcionar a mais de 4 milhões de estudantes europeus oportunidades de formação, aquisição de experiência e voluntariado no estrangeiro.

Ao abrigo do programa Erasmus+ os alunos asseguram a possibilidade de receber financiamento para a estadia, embora nem todos possam vir a ser contemplados com esta bolsa de mobilidade.

Na escolha do país para fazer Erasmus+ deverá ser tido sempre em conta o critério da qualidade, ou seja, a universidade que oferece melhores referências na área específica em que se vai estudar. É igualmente importante ter em linha de conta os protocolos que a universidade que o aluno frequenta em Portugal estabeleceu, as vagas disponíveis no ano letivo em causa, as classificações do aluno e o orçamento familiar disponível.