A escolha do curso superior que se pretende seguir tem em conta diversos fatores que começam, desde logo, nos objetivos de vida e gostos pessoais que o estudante terá definido para si. Mas não terminam aí.

A verdade é que são já muitos os candidatos que olham para a qualidade das diferentes instituições de ensino disponíveis, para o seu reconhecimento no mercado de trabalho e até para a sua projeção internacional. Nesse sentido, será que é assim tão fácil fazer boas escolhas?

Acreditamos que sim, desde que se tenha em conta um conjunto de critérios que passam por:

Reconhecimento oficial

O primeiro passo a dar é saber se a entidade em causa se encontra oficialmente reconhecida e aprovada pelas entidades competentes, na área da educação. Em Portugal, a referência poderá ser feita através da Direção-Geral do Ensino Superior.

Corpo docente

A composição do grupo de professores que terá a cargo o ensino no curso escolhido é também um bom indicador que deve ser tido em consideração. Professores com provas dadas trazem mais-valias em termos de reconhecimento ao mesmo tempo que interessa saber quantos mestres e doutores estão a lecionar naquele curso e, até mesmo, na instituição em si, de forma global.

Visite o espaço

Ver é meio caminho andado para sentir maiores certezas na escolha que se faz. É importante observar as instalações da entidade de ensino superior que se deseja escolher. Deve fazer uma pesquisa aprofundada no site da universidade.

Em certos cursos, como é o caso de Medicina, a estrutura pode ser determinante para o sucesso: o aluno deve procurar confirmar se existe um hospital, onde fazer depois o seu internato; nas engenharias, importa dispor de laboratórios modernos e cabalmente adaptados.