ISCSP-ULisboa: uma escolha certa

Há muitas razões para estudar no ISCSP-ULisboa

4.500 alunos

220 eventos por ano

280 docentes

345 livros editados

41 cursos

770 alunos internacionais

80 protocolos para saídas profissionais













ISCSP uma etapa para a vida



Estudar no ISCSP-ULisboa significa uma etapa para a vida e é por isso que o Instituto de Estudos Pós-Graduados do ISCSP-ULisboa oferece oportunidades de aprendizagem ao longo da vida nas áreas de ciências sociais e políticas, proporcionando uma valorização da carreira, através de formação de qualidade acreditada por entidades internacionais como a EFQM.

Fundado há 20 anos numa escola centenária do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o Instituto de Estudos Pós-Graduados (ISCSP-IEPG oferece cursos de pós-graduação com a duração de um ano, e que respondem a desafios de participantes que procuram formação especializada ao longo das suas vidas. Operacionalizando cerca de dezena e meia de cursos por ano letivo, o IEPG tem permitido a inúmeros participantes o pleno usufruto, no seu quotidiano profissional, das competências adquiridas no campus da Ajuda.

A abordagem hands on é trazida para a universidade por especialistas de diferentes setores, sempre acompanhada da mais-valia académica de docentes do ISCSP.

Existindo em edições sucessivas há 15 anos, como a pós-graduação em Comunicação e Marketing Político, ou começando este ano em 1.ª edição, estes cursos constituem-se como um desafio para os participantes provenientes de diversos ambientes profissionais que ali encontram a sua comunidade de interesses.

A qualidade na formação, do corpo docente e do Gabinete de Apoio ao IEPG, permite responder individualmente aos reptos que são colocados.

Num total de 24 pós-graduações, divididas pelas áreas de Administração e Políticas Públicas, Estudos Políticos e Estratégicos, Estudos Sociais, Gestão de Recursos Humanos e Sociedade, Cultura e Media. Trata-se de uma formação diferenciada e diferenciadora que respeita uma escolha que deixa marca para a vida toda.







Regimes especiais de redução de propinas para alunos do ISCSP-IEPG



Existem três regimes de redução de propinas para os alunos do IEPG do ISCSP-ULisboa: corporate, alumni ISCSP e recém-licenciado ISCSP.

Para o ano letivo de 2019/2020, os candidatos às pós-graduações do ISCSP-ULisboa podem usufruir de três regimes de desconto no valor total da propina dos cursos.

As condições especiais para inscrições corporate, destinadas aos formandos em que a entidade assume a totalidade do valor de propina de mais do que um colaborador, representam um desconto de 10% sobre a propina total para duas a quatro inscrições e 15% para cinco ou mais inscrições.

Os Associados da Alumni ISCSP, com quota anual regularizada, beneficiam de um desconto de 10% aplicável sobre o valor total da propina.

O terceiro regime de redução de propinas destina-se aos recém-licenciados do Instituto que tenham concluído a sua licenciatura até dois anos antes à data de candidatura à pós-graduação e que tenham média final igual ou superior a 14 valores. O valor de desconto é de 10% sobre a propina total.

Estes regimes não são cumulativos. Os candidatos devem identificar o regime especial selecionado para a sua inscrição no ato de candidatura.