ISEG prepara alunos para desafios globais com experiências internacionais

Mais de 500 alunos vão este ano estrear-se no ensino superior, ingressando no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. À espera têm uma escola que nos últimos anos tem redesenhado programas, para garantir a possibilidade de aprender em português ou em inglês, viver experiências internacionais e alargar horizontes a outros saberes e vivências. Os resultados são positivos, para alunos e instituição e refletem-se em taxas de empregabilidade que ultrapassam os 96% em todas as licenciaturas.

Clara Raposo, presidente do ISEG, concretiza explicando que a instituição faz hoje uma aposta reforçada no ensino das chamadas competências transversais, de que são exemplo línguas ou conhecimentos básicos em programação, que estendeu a todos os cursos.

Dupla licenciatura num Portugal-Polónia

No plano das interações internacionais, a instituição juntou aos intercâmbios a possibilidade de fazer licenciaturas de dupla certificação, na escola portuguesa e numa universidade internacional parceira. E não descura a aproximação ao mercado de trabalho durante a formação, seja através de eventos, trazendo à escola profissionais de referência e empresas potencialmente empregadoras, ou preparando e orientando os alunos através do Career Office, com a colaboração das redes de antigos alunos e com iniciativas de mentoring.

A presidente da instituição defende que estes ingredientes distinguem a oferta do ISEG e fazem dela uma "combinação única de uma formação com base quantitativa muito sólida e exigente, com uma abordagem humanista e de contextualização social", que a responsável entende como grande mais-valia na preparação dos jovens "para um mundo cada vez mais digital e com grandes desafios societais pela frente".