Regressar à universidade para arranjar emprego numa nova área

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) gere vários programas de formação orientados para a reconversão de competências. Ao todo somam um investimento de 67 milhões de euros e pretendem este ano alcançar 230 mil pessoas. Entre a oferta disponível, estão cursos desenhados a pensar em quem já tem uma licenciatura, mas, por diferentes motivos, se vê obrigado a mudar de vida.

Falamos do programa Parceria Competências Digitais+, que aposta na requalificação de licenciados desempregados. Prevê formação na área digital, através de cursos com uma duração de 300 a 600 horas. Os cursos são desenhados com empresas do setor e ministrados pelos institutos politécnicos. Até final do ano, pretende-se que o programa chegue a 1.500 desempregados licenciados, revela o IEFP.

A norte este programa é complementado com o Qualifica IT, desenvolvido em parceria com a InvestBraga e a Universidade local, para aumentar o número de quadros qualificados em tecnologias de informação, junto de licenciados com formação de base nas chamadas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemáticas).

O programa arrancou com a colaboração de mais de 20 empresas e o desafio é lançado a desempregados com licenciaturas em ciências, matemáticas, engenharias ou tecnologias que se podem candidatar sem dificuldades.

Com a duração de sete meses, e 600 horas de formação, o programa culmina depois num momento de aplicação prática com a realização de um estágio de três meses, numa das empresas que aderiram ao programa como a Acccenture, a ASAP54, a Bosch, a IBM, a Primavera BSS, a Siemens ou a WeDo Technologies.