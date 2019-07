Rigor e aproximação ao mercado ditam receita de sucesso da Católica Porto Business School

Balanço positivo para a licenciatura de dupla certificação em Direito e Gestão

No ano letivo 2015/2016, duas escolas da Universidade Católica Portuguesa – a Escola de Direito do Porto e a Católica Porto Business School – uniram-se para lançar uma nova licenciatura de dupla certificação, em Direito e Gestão. No final deste ano letivo, chegam ao mercado de trabalho os primeiros recém-licenciados do programa, que tem uma duração de cinco anos e dá direito a dois diplomas, mas o balanço já é positivo, admite Raquel Campos Franco, garantindo que há já "várias empresas muito interessadas no perfil e que aguardam com expectativa os primeiros licenciados".

Ao submeter os alunos a duas visões do mundo e às respetivas áreas do saber e da prática contribui para desenvolver perfis "com potencial para ser mais eficaz no estabelecimento de pontes entre a área jurídica e a área da gestão, habilitando-os naturalmente para determinadas áreas vitais nas empresas e nas sociedades de advogados", explica a associate dean para as licenciaturas da Católica Porto Business School.