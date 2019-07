Universidade Portucalense promove excelência do ensino

No atual ano letivo, "o número de alunos inscritos aumentou 18%". A certeza foi deixada por Cláudia Carvalho, administradora executiva de Marketing e Comunicação da Universidade Portucalense (UPT), que fala de "uma instituição de ensino superior com elevado reconhecimento pelo mercado do trabalho". Motivo mais do que suficiente para se ter vindo a "verificar um aumento consistente no número de inscrições" ano após ano.

Relativamente às marcas que fazem a diferença no ensino da UPT, Cláudia Carvalho acredita que os alunos "são quem melhor pode responder" mas equaciona diversos aspetos: "A relação professor-estudante, a ligação ao mercado do trabalho – visitas a empresas, workshops, seminários com empresários, estudos de caso reais, pitches com empresários, etc. – , os métodos ativos de ensino-aprendizagem, a qualidade do corpo docente, o elevado número de parcerias com empresas e outras organizações, e, claro, a excelência do campus universitário."

No próximo ano letivo, a UPT terá novidades ao nível do segmento da formação executiva com "novos cursos de formação para executivos". Mas Cláudia Carvalho assegura que a universidade está sempre atenta "às novas necessidades formativas que profissionais e empresas vão sentindo", pelo que a atualização dos cursos, "em termos de conteúdos, modelos e ferramentas, e da própria oferta formativa, é uma constante".

A título de exemplo, no presente ano letivo "foi lançado um inovador programa de doutoramento em Ciências Empresariais, em colaboração com empresas (Industrial PhD)".

O programa adota "o conceito de doutoramentos colaborativos entre a indústria e a academia, introduzido nos últimos anos com grande sucesso em diversos países europeus". A partir de outubro, "os alunos deste programa começarão a preparar os seus doutoramentos para resolver problemas concretos de competitividade destas empresas", refere Cláudia Carvalho.