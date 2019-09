5,5 mil milhões de euros a caminho da região Centro

Uma centena de concelhos estão a ser abrangidos pelos fundos do Portugal 2020 já aprovados para a região Centro do país. Com 5,5 mil milhões de euros a chegar à região, já é possível perceber onde estão as maiores mudanças.

Um quarto dos fundos comunitários do Portugal 2020 estão a caminho da zona Centro do país. A verba global aprovada para a região até ao final de junho de 2019 ascende a 5,5 mil milhões de euros, que vão dar suporte a investimentos na ordem dos 8,2 mil milhões de euros.

As candidaturas submetidas ao Programa Operacional (PO) para a Competitividade e Internacionalização (Compete 2020), um dos quatro programas temáticos do Portugal 2020, destacam-se e concentram 32,0% dos fundos aprovados. Em números absolutos, isto significa que, através do Compete 2020, vão chegar à economia da região perto de 1,8 mil milhões de euros.

O Programa Centro 2020 é o segundo com maior peso neste bolo, e daí virão 25,6% dos fundos aprovados. Os projetos alinhados com as metas do PO Capital Humano fecham o trio dos mais dinâmicos, com 17,5% dos fundos aprovados. Em conjunto, os três instrumentos canalizavam 75,1% do financiamento aprovado até meados de 2019. O FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) dá suporte a metade dos projetos com luz verde para a região, num total de 2,8 mil milhões de euros, o Fundo Social Europeu assegura 31,0% dos recursos financeiros e o Fundo de Coesão quase 11%.

Mais investimento no Centro

Projetando os números para uma microescala, se os milhões do Portugal 2020 aprovados até à data fossem distribuídos porta a porta, a cada habitante da região Centro chegariam 2.471€.

Por áreas, verifica-se que a região Centro está a aproveitar os fundos do Portugal 2020 sobretudo para melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas (os dois segmentos que mais recorrem aos sistemas de incentivos) para melhorar a educação/formação e para dinamizar a formação profissional, seja para a aquisição de novas competências ou para promover iniciativas de aprendizagem ao longo da vida.

Os projetos nestas áreas são os que mais se destacam na quantidade e volume de financiamento.

Estão a ser apoiados através dos programas nacionais do Portugal 2020 e do programa regional Centro_2020, que concentra fundos de 2,1 mil milhões de euros em nove eixos de ação prioritários, outros tantos objetivos temáticos e 27 prioridades de investimento.

Objetivo: colocar a região a gerar 20% da riqueza do país, diminuir em 10% as assimetrias territoriais, aumentar para 40% a população jovem com formação superior e manter uma taxa de desemprego inferior a 70% da média nacional.