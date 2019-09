O projeto Noite Saudável das Cidades do Centro de Portugal envolve, até ao momento, 24 concelhos e centenas de profissionais de vários setores, que se articulam para dinamizar iniciativas para tornar os contextos recreativos mais seguros e, ao mesmo tempo, afastá-los dos hábitos menos saudáveis e de fatores de risco, como a violência, o abuso de álcool, o consumo de drogas ilícitas ou a sinistralidade rodoviária, entre outros.

O investimento no trabalho em rede, multissectorial, irá ser conduzido em várias frentes, com vista a eliminar riscos, promover fatores protetores, potenciar a resiliência comunitária e a capacitação de profissionais numa vertente multidisciplinar. As várias iniciativas são apoiadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, no âmbito do Centro 2020, coordenadas cientificamente pelo Centro de Prevenção e Tratamento do Trauma Psicogénico do Centro de Responsabilidade Integrada de Psiquiatria – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e pelo Instituto Europeu para o Estudo dos Fatores de Risco.