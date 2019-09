Rota Carmelita

Estruturar, qualificar e promover os Caminhos de Fátima – Rotas de Peregrinação foi o objetivo comum que uniu num protocolo de cooperação a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, várias entidades religiosas (Dioceses de Coimbra e Leiria-Fátima, Santuário de Fátima e Carmelo de Santa Teresa - Coimbra), seis municípios e entidades do setor do turismo.