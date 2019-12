Monitorizar o “mare nostrum”

A Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA) está localizada em Lisboa existindo uma grande quantidade de decisores e atores europeus da área marítima em Portugal. A GMV conta em Portugal com uma equipa de seis pessoas dedicadas em exclusividade ao setor marítimo, uma área de negócio que para José Neves "possui um potencial de crescimento enorme."





Há alguns anos que a GMV trabalha com a EMSA desenvolvendo tecnologia que respondem às necessidades desta agência europeia, como a deteção de manchas de petróleo ou a monitorização marítima a nível europeu com interfaces gráficas que façam toda esta monitorização.



A GMV localizou em Portugal o seu centro de competências para a área marítima. Todas as vendas do grupo são feitas a partir de Portugal com o shipLocus, um produto desenvolvido para responder às necessidades das administrações e operadores portuários em diferentes áreas e serviços. Esta solução faz o acompanhamento e seguimento de navios em tempo real, melhora a otimização do planeamento portuário e a integração no transporte intermodal, gestão de escalas, exploração de portos desportivos e seguimento e controlo de ajudas à navegação.



A tecnológica está a promover um conjunto de interações com diferentes fabricantes e fornecedores de radares, calibrando o sistema para qualquer solução no mundo. "Estamos neste momento a fazer mais trials para calibrar e ir a concursos em parceria com o melhor fabricante de radares à escala global", diz José Neves, acrescentando que se encontram em conversações para vender este sistema para o mercado australiano.

De referir que no ano passado a empresa ganhou o desenvolvimento do novo sistema VTS (Vessel Traffic Service) para o porto de Sines.