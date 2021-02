É um caso raro de estabilidade profissional. João Leite está há 31 anos na KSB Portugal, um dos principais fabricantes de bombas e válvulas a nível mundial. Não é de estranhar que a sua formação académica de base seja em engenharia mecânica.



Antes de ingressar na KSB esteve dois anos na antiga Rinave Portuguesa (atual Bureau Veritas), como técnico de inspeções de qualidade de infraestruturas de armazenagem e transporte de matérias perigosas. Entrou na KSB em 1989 como diretor da empresa, que na época estava a dar os primeiros passos em Portugal.





Na altura, a empresa tinha três colaboradores, incluindo João Leite, e faturava 50.000 € por ano. Passadas duas décadas, a subsidiária portuguesa conta com 20 colaboradores e fatura 6.000.000€ por ano.



Como a KSB continua a ser uma empresa relativamente pequena, não tem nenhum colaborador exclusivamente dedicado ao marketing. Essa função é assumida pelo diretor-geral, João Leite, com a ajuda da sua assistente, Munira Bhudaraly, e de um parceiro no design, Luís Fernandes, da empresa Conceptology, que concretiza as ideias.

Qual o seu percurso profissional no marketing?

Apesar de não ter formação de base em marketing, fiz uma pós-graduação na Universidade Católica nesta área há uns 15 anos. Por necessidade profissional e porque de todas as áreas em que estou mais envolvido na KSB, a que mais prazer me dá é o marketing, por ser aquela em que mais posso dar largas à minha criatividade e à minha vontade de ver as coisas pelos olhos dos outros.

Que mudanças verificadas no marketing, nos últimos tempos/anos, merecem destaque?

A grande mudança no marketing são as redes sociais ou – de forma ainda mais abrangente – o marketing digital, que há 10 anos nem existiam, mas atualmente têm um forte impacto nas perceções e nos processos de compra, mesmo numa área tão conservadora como a engenharia – a KSB vende quase exclusivamente B2B.



Não é fácil para uma empresa desta área, habituada até há pouco tempo a lidar com os seus clientes exclusivamente pelos meios tradicionais, mudar, encaminhar recursos para as redes sociais.



Muito honestamente, somos, e não estou a falar só da KSB, pelo que vejo, o mesmo acontece na grande maioria das empresas ligadas à engenharia, "patos fora de água". Esta mudança ainda vai exigir muito tempo e esforços até dominarmos a aproveitarmos todo o potencial das redes sociais.

Quais os principais desafios que o marketing enfrenta?

Além da aposta na componente digital por empresas mais tradicionais, são os mesmos de sempre: (1) ganhar credibilidade e valorização dentro das próprias empresas (o marketing continua a ser das primeiras áreas a sofrer quando há redução de custos), e (2) ganhar credibilidade e valorização das empresas, na criação de trabalhos inovadores, com impacto, que consigam visibilidade no meio da inundação de informação que todos os dias recebemos, e que a sua mensagem seja honesta, que as suas promessas sejam cumpridas, que tenham estabilidade e continuidade, numa visão de longo prazo.

Quais as tendências que irão marcar o futuro?

O marketing digital é indiscutivelmente uma tendência irreversível. É uma boa área para desenvolver uma carreira profissional, sem esquecer todas as fundamentais competências "soft" que fazem um bom profissional, que vai ganhar relevância.



Quanto mais cedo as empresas começarem a investir a sério nesta área, mais rapidamente vão começar a dominá-la e a tirar o máximo partido do seu potencial. Dentro do marketing digital, há dezenas de subáreas que necessitam de especialistas, como por exemplo a análise de dados. O marketing digital é, só por si, um mundo de tendências ao qual temos de estar atentos.

Quais as características de um bom marketeer?

Além das habituais competências necessárias para qualquer bom profissional/pessoa – como a humildade, a fiabilidade, a proatividade, a empatia e a autonomia –, precisa de ter uma especial capacidade para ver e perceber o mundo através dos olhos de outras pessoas, em simultâneo com uma forte criatividade, além de uma elevada visão global e estratégica, não fosse o marketing uma atividade que liga todas as áreas de uma empresa.

Qual a campanha que mais prazer lhe deu fazer?

Qualquer campanha me dá um enorme prazer fazer, pois estamos a construir algo quase do zero. É a nossa criatividade a ser desafiada permanentemente, ao longo de todo o projeto. O facto de uma campanha envolver sempre outras pessoas, uma equipa, é muito motivante, pois sempre gostei de discutir ideias/conceitos com outras pessoas, conseguir melhorar com o trabalho da equipa.

Qual a campanha de que mais gostou – não sua –, nacional ou internacional?

Há poucas campanhas de que goste muito, têm de combinar a criatividade com a honestidade (soar credível), mas não me recordo agora de nenhuma!

Qual o conselho para quem começa a trabalhar nesta área?

Ser autêntico, ser assertivo – falar quando não concorda, não ter receio de confrontar e dar feedback negativo, sempre de forma educada e equilibrada –, ser trabalhador, investir continuamente no seu desenvolvimento. Os livros são uma ótima fonte de aprendizagem, há livros que mudam uma vida.







