“O marketing tem de acompanhar a mudança para o novo mundo digital”

Com mais de 20 anos de experiência, sobretudo na área do marketing, Teresa Virgínia trabalhou em diferentes indústrias, do fast consumer goods, com a Mars, ao retalho, na Jerónimo Martins, na área das telecomunicações, em empresas como a Oniway e a PT, e em digital advertising, na ActualSales.



Há uns anos fez uma pausa na vida profissional e deu a volta ao mundo durante seis meses. Uma experiência inesquecível.





Está na Microsoft Portugal desde 2011, tendo assumido em julho do ano passado a direção de Marketing e Comunicação. Previamente, foi diretora do Produto Microsoft 365 em Portugal, com a missão de acelerar a transformação digital e a segurança do ambiente de trabalho nas organizações portuguesas. Anteriormente, desempenhou outras funções na Microsoft ligadas ao marketing, operações e gestão de parceiros.

Porquê a opção profissional pelo marketing?

Quando era trainee na Mars, abriu uma vaga de marketing e fui escolhida para a preencher. Na altura era tão difícil ir para o marketing, com poucos lugares, que estava convencida de que iria para um lugar de vendas, o destino da maioria dos trainees. Depois foi natural ter mais oportunidades na área, mas já tive funções noutras áreas, não me considero apenas uma profissional de marketing.

Que mudanças verificadas no marketing nos últimos tempos merecem destaque?

Mudou tudo para o marketing porque os nossos clientes/consumidores mudaram totalmente de vida ou na forma de fazer negócios, no caso de empresas. As ocasiões de consumo são outras, a forma de comprar é outra, as necessidades são outras. O marketing inevitavelmente teve de mudar para acompanhar estas mudanças.

Quais os principais desafios que o marketing enfrenta?

Acompanhar a mudança para este novo mundo digital que é inevitável. Para isso, os profissionais de marketing necessitam de investimentos na área tecnológica e nesta altura a redução dos orçamentos de marketing tem sido uma realidade também. O marketing tem de provar que pode ser fonte de receitas, e até de redução de custos, e segurar os investimentos necessários para esta transição.

Quais as tendências que irão marcar o futuro?

O marketing deixar de estar apenas na geração de procura e passar a ser responsável pela experiência do consumidor em todo o seu ciclo de vida. Passar das grandes campanhas "one size fits all", com grandes investimentos, para passar a ser ágil, com mensagens personalizadas e estar always on. Tomar decisões com base em dados e não em instinto ou opiniões. Tudo isto implica ter soluções tecnológicas que lhe deem capacidade de informação e reação em tempo real e em larga escala.

Quais as características de um bom marketeer?

Diria competências que são essenciais nos dias de hoje em todas as funções: criatividade, capacidade de influência e comunicação, adaptabilidade, colaboração.

Qual a campanha que mais prazer lhe deu fazer?

Vou ter de dizer a última. Fizemos este vídeo para agradecer aos nossos colaboradores por estarem a trabalhar há mais de um ano em casa, alguns com desafios acrescidos, e mesmo assim conseguirem fazer sempre mais e melhor. Temos muito orgulho nesta equipa da Microsoft Portugal, aqui personificada por seis dos nossos colaboradores, e quisemos mostrá-lo. O resultado está muito verdadeiro e por isso toca-nos de uma forma especial. Obrigado!

Qual a campanha de que mais gostou, não sua, nacional ou internacional?

Adorei a campanha dos M&M's que passou este ano no intervalo do Super Bowl. Foi uma marca que geri no início da carreira e pela qual guardo um grande carinho. Passa de um modo muito simples o benefício de um pacote de M&M's, a forma como pode melhorar os momentos menos bons. E os "characters" são sempre deliciosos, em todos os sentidos!

Que conselho deixa para quem começa a trabalhar nesta área?

Um livro? “O Estrangeiro”, Albert Camus. Um podcast? Building The Future - AI Portugal Podcast. Um destino de férias? O meu Algarve. Hobbies? Caminhar com o meu cão Atum, ioga, meditação, viajar, ler. Um gadget indispensável? A minha Fitbit. Uma música para trabalhar? Um mix aleatório dos The Strokes. Uma música para relaxar? Qualquer música dos Beach House. Uma frase que o orienta? “Não faças planos para a vida, que podes estragar os planos que a vida tem para ti.” (Agostinho da Silva). Alguém que o inspira? Winston Churchill. O que ainda lhe falta fazer? Um dia gostaria de escrever um livro.

Diria que nesta área e em todas as outras: apostem nas competências digitais. E preparem-se para uma vida de aprendizagem contínua para acompanharem a rápida evolução que o digital traz.