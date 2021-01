“Marcas ou pessoas a quererem ser o que não são não vingam”

Sempre esteve ligado ao setor automóvel desde que iniciou o seu percurso profissional, embora tenha desempenhado trabalhos bastante distintos. Licenciou-se em Engenharia Mecânica, pela Universidade Nova de Lisboa e começou o seu percurso na Autoeuropa. Teve o privilégio de participar no arranque do maior projeto industrial automóvel em Portugal, tendo inicialmente trabalhado na área de produção e mais tarde na de engenharia de produto. Esta foi a fase em que desenvolveu mais trabalho relacionado com a sua formação académica. Para João Trincheiras, o marketing e a comunicação aconteceram por acaso. Hoje é uma figura da comunicação e do marketing da indústria automóvel em Portugal nos últimos 16 anos.

Porquê a opção profissional pelo marketing?

O marketing e a comunicação aconteceram por acaso. Depois da Autoeuropa, estive na SIVA, onde comecei ligado às transformações de veículos comerciais, mas rapidamente evolui para a gestão de produto e marketing. Depois de ter passado pela Audi e Skoda, sempre ligado ao marketing, abracei em 2004 o projeto BMW. Pela segunda vez estive no nascimento de mais um importante projeto, desta vez como gestor da marca MINI, o que me deu uma satisfação dupla.

Que mudanças verificadas no marketing, nos últimos tempos/anos, merecem destaque?

Sem dúvida, o aparecimento da internet, uma vez que trouxe mudanças profundas na sociedade e na forma como nos comportamos e consumimos. As redes sociais também tiveram um papel muito importante nesta mudança, mas elas só existem devido à internet, daí que a internet seja a grande responsável por toda esta mudança.

Quais os principais desafios que o marketing enfrenta?

O maior desafio passa por ter a capacidade de criarmos relevância junto do nosso target, num mundo em que somos inundados diariamente por milhares de mensagens.

Quais as tendências que irão marcar o futuro?

Sem dúvida, a digitalização. A questão da pandemia veio acelerar o que já era inevitável. O smartphone é atualmente indispensável e passou a estar no centro da nossa vida.



Quais as características de um bom marketeer?

O poder de observação e entendimento do mercado. Esta capacidade permite antecipar tendências e se a isto adicionarmos uma certa dose de ousadia, podemos ter o marketeer perfeito!

Qual a campanha que mais prazer lhe deu fazer?

A campanha em que batemos vários recordes do mundo com Francisco Lufinha. Não só foi montada em tempo recorde, mas também com um entusiasmo enorme por parte de toda a equipa. E os resultados alcançados foram extraordinários!

Qual a campanha – não sua – de que mais gostou, nacional ou internacional?

Talvez a famosa campanha da "Telecel do "Tou xim?", porque a mensagem do benefício do produto (na altura na sua fase de lançamento) foi muito forte e com a dose certa de humor, o que fez com que esta campanha ficasse na memória de todos.

Qual o conselho para quem começa a trabalhar nesta área?

Que seja genuíno. Marcas ou pessoas a quererem ser o que não são não vingam.

