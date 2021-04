“Não ceder ao facilitismo dos likes”

Começou a trabalhar aos 22 anos na empresa em que desejava, a Nestlé. Foram sete anos repletos de experiências. Trabalhou em dezenas de campanhas, lançou negócios, geriu equipas e, sobretudo, aprendeu.



Aos 30, provavelmente com o receio de um futuro arrependimento por não ter tentado, mudou radicalmente de vida. Abraçou um projeto familiar na área dos vinhos ao mesmo tempo que tirou a segunda licenciatura, desta vez em Economia.





Entrou na área financeira como trader e, entre muitas lições, percebeu de facto do que realmente gostava. Esteve nove anos na Jerónimo Martins, mais precisamente no marketing do Pingo Doce, como brand manager, key account e marketing manager na Jerónimo Martins Distribuição e diretor de Marketing & Vendas no novo negócio do Grupo Jerónimo Martins na área da Saúde: clínicas médicas de proximidade (miMed).Atualmente Tiago Mendes Pinto é diretor de Marketing & Comunicação no Grupo Apolónia Supermercados.

Porquê a opção profissional pelo marketing?

Por permitir conciliar todos os princípios de gestão, finanças e psicologia com uma vertente de criatividade. Por permitir sonhar sem limites e, dessa forma, poder mudar o mundo. Por ter a possibilidade de dar cor e melhorar a vida de todos. Por permitir um dia diferente e desafiante todos os dias.

Que mudanças verificadas no marketing nos últimos tempos merecem destaque?

Assistimos a uma evolução sem precedentes. Em três anos, as mudanças foram semelhantes às ocorridas nos 30 anteriores. O digital, o e-commerce, as redes sociais – uma série quase ilimitada de novos meios e formas de comunicar em que de facto o consumidor é a estrela principal (pesquisa, compra e opina).



O estarmos ligados 24/7 a um ritmo frenético com fluxos de informação e de dados que fluem de forma quase esquizofrénica. O aparecimento de novos negócios absolutamente disruptivos e o verdadeiro conceito de globalização. Pensamos e agimos de forma diferente.

Quais os principais desafios que o marketing enfrenta?

A enorme quantidade de informação disponível, como a trabalhar e organizar de forma relevante, sabendo que amanhã o que era uma certeza já desapareceu.





Ser relevante, sem se tornar banal. Não ceder ao facilitismo dos "likes" (mal de que muitas marcas padecem: FOML – fear of missing likes), não sucumbir ao mau gosto e nunca deixar de tentar educar.



Ter consciência plena da relevância (ou falta dela), dos nossos atos face aos desejos e necessidades dos consumidores. Por alguém ter clicado num determinado banner, não significa que deseje ser "atacado" por mensagens, mails ou chamadas telefónicas.

Quais as tendências que irão marcar o futuro?

Com o 5G, a inteligência artificial, a computação quântica e a rapidez alucinante das novas tecnologias, diria que o cenário presente no filme "Relatório Minoritário" não estará muito longe da realidade. Será fundamental conseguir legislar e regular a desinformação presente no meio digital, ao mesmo tempo que se enquadram todos os princípios relativos ao RGPD.



Quero também acreditar que entraremos na maturidade de conceitos, propósitos e verdadeira relevância dos ditos "influencers" – palavra que não gosto – ou "opinion makers". E iremos aprender que o menos (aparente) será mais.



Agora estamos inebriados por saber tudo de todos, queremos fazer tudo e queremos estar em todos os locais. As marcas perceberão que, para perdurar, terão de ser seletivas. Ter informação permite exatamente a seleção. E no meio de tudo isto, perceber que papel terá o ser humano vs. máquina.

Quais as características de um bom marketeer?

A curiosidade tem de ser permanente e constante. Querer e gostar de aprender de forma continuada; saber ouvir; ter capacidade de questionar; saber distinguir o essencial do supérfluo e, mais do que nunca, foco.

Qual a campanha que mais prazer lhe deu fazer?

O reposicionamento da marca Sical, que coincidiu com rebranding total da marca: packaging, claim, novos produtos e, sobretudo, pelo lançamento de uma enorme inovação: embalagens de café reclosable (até à data tínhamos de colocar uma mola ou transferir o café para um frasco).

Qual a campanha de que mais gostou, não sua, nacional ou internacional?

O lançamento do Macintosh da Apple em 1984. Uma obra de arte. Anúncio realizado pelo genial Ridley Scott, analogia perfeita entre a obra-prima de George Orwell (1984), com o monopólio que existia na década de 80 no mundo dos computadores, o desafio ao cinzentismo do statu quo, a simetria de o lançamento ser efetuado em 1984, e, por ao fim de 36 anos, estar mais atual do que nunca. Simplesmente genial.

Qual o conselho para quem começa a trabalhar nesta área?

Ter a plena noção de que a licenciatura é apenas o início. Estar preparado para estudar e aprender todos os dias e de forma permanente. Evitar a soberba do termo "especialista". Ter confiança, mas manter sempre a humildade. Promover a empatia como componente fundamental do caráter. Gostar de viver e pensar sempre de forma positiva. Não se trata de ver o copo meio cheio ou vazio – O copo existe!





