“O empoderamento do consumidor coloca às marcas o desafio de uma comunicação positiva”

Começou o seu percurso profissional em 2006 através de um programa de estágios profissionais na Administração Pública na altura, no recém-criado Gabinete de Relações Públicas e Marketing do ISCAC.



Terminado o estágio exerceu funções no Departamento de Recursos Humanos, em 2010 foi nomeada gestora da Qualidade e quatro anos mais tarde Ana Filipa Freitas volta a um renovado Gabinete de Comunicação e Imagem, com funções de direção.

Porquê a opção profissional pelo marketing?

A opção profissional por esta área é decorrente da decisão feita lá mais atrás, na escolha do curso superior. Quando entrei na licenciatura de Comunicação – variante Comunicação Organizacional –, esta era ainda uma especialização tão pouco conhecida que me lembro de cada vez que dizia o nome do curso tinha de dizer logo a seguir: Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade. E foi esta polivalência que me fez apaixonar por esta área. Numa instituição de ensino superior pública, num gabinete em que trabalham apenas duas pessoas, a verdade é que no mesmo dia conseguimos tocar em todas as áreas.

Que mudanças verificadas no marketing nos últimos anos merecem destaque?

A diversidade dos meios e o avanço tecnológico têm trazido à sociedade novas formas de consumo e de relacionamento, impulsionando grandes desenvolvimentos nas estratégias e na operacionalização do marketing e comunicação. 2020 foi indelevelmente o ano das grandes transformações no mundo dos negócios com a necessidade de transição quase imediata para o digital e e-commerce.

Quais os principais desafios que o marketing enfrenta?

O consumidor está cada vez mais exigente. A visão simplista de que o marketing cria a necessidade para determinado produto ou serviço está desatualizada. O consumidor exige agora que o discurso e os valores das marcas resultem em ações reais, concretas, e alinhadas com os seus interesses e expectativas e com a narrativa social e cultural vigente.



Este empoderamento do consumidor coloca às marcas o desafio de uma comunicação positiva, assente em princípios com que este se identifique, nomeadamente a verdade e honestidade, empatia, segurança e a responsabilidade social e ambiental.

Quais as tendências que irão marcar o futuro?

O futuro das marcas tem como palavra de ordem a Humanização. Só sobreviverão marcas que apostem na experiência humana e nas relações, que tenham um propósito, que tenham uma visão 360° do cliente e lhe respondam de forma ágil e célere, que transmitam confiança, que tornem o cliente num colaborador, além de influenciador ou embaixador e que tenham abertura para se unir em parcerias com outros setores de atividade, no sentido de responder às necessidades de forma global dos seus clientes.

Quais as características de um bom marketeer?

Um bom profissional de marketing tem de ter uma excelente capacidade analítica e estar em constante atualização. Só analisando a realidade que o rodeia, as tendências e a evolução do mercado, só escutando em permanência os ecos da sua audiência, será capaz de criar soluções e formas de comunicação para que a sua marca se torne/mantenha relevante.





Qual a campanha que mais prazer lhe deu fazer?

Todas as campanhas de boas-vindas aos novos alunos. A Coimbra Business School | ISCAC tem, na última década, conseguido o pleno preenchimento das vagas no concurso nacional de acesso ao ensino superior, na primeira fase de candidaturas.



Isto significa que a cada início de ano letivo a escola recebe centenas de novos alunos, com expectativas, sonhos, mas também com alguns receios e medos. Por exemplo, a campanha deste ano teve uma mensagem totalmente diferente dos demais anos.





A desconfiança e a incerteza causadas pela pandemia eram os sentimentos dominantes destes novos alunos em setembro e nós percebemos que era necessário transmitir uma mensagem de segurança, mas também de sensibilização para as regras de vivência/convivência na escola, sem, naturalmente, esquecer que há aqui um sonho de uma vida a começar.

Qual a campanha de que mais gostou – não sua –, nacional ou internacional?

As campanhas de Natal da Vodafone. É impossível assistir a um anúncio de Natal da Vodafone e ficar indiferente. A Vodafone tem tido a capacidade de abordar temas atuais e estruturantes da sociedade como o bullying, o divórcio, as madrastas, o amor na terceira idade e as desavenças familiares – em contexto natalício – de uma forma absolutamente inspiradora.





No anúncio deste Natal, num ano em que tanto se falou da entrega dos profissionais de saúde que abdicaram da sua vida pessoal e familiar, a campanha "É Natal sempre que damos aos outros o amor que temos pelos nossos" tem uma mensagem de autêntica abnegação e solidariedade.

Qual o conselho para quem começa a trabalhar nesta área?

Criar desde o primeiro dia uma sólida rede de contactos. Uma vasta rede de contactos é essencial para o sucesso profissional, desde logo porque passamos a ter ao alcance pessoas com múltiplas competências e especializações. Ao longo do nosso percurso profissional, quanto maior for a nossa rede, maior será a nossa capacidade de resposta aos desafios.



